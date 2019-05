NoiPa | cambia il portale del cedolino statali | da giugno pensioni | prestiti e detrazioni

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019)ancora il, la piattaforma che i dipendentiutilizzano soprattutto per ildei propri stipendi. Già a partire dal mese disono previste novità, sia per estendere la platea dei dipendenti della Pubblica amministrazione che potrà utilizzare la piattaforma, sia per tutta una serie di servizi che saranno assicurati. In linea con la riforma della Pubblica amministrazione, e in un futuro non troppo distante, si potrà procedere con la gestione delle proprie presenze, anche nella modalità di rilevazione biometrica. Più nell'immediato saranno introdotte novità informatiche per lee i contributi versati ai fini delle. L'utilità delle nuove funzionalità si riscontrerà facilmente in un settore, quello pubblico, che ha un'età media di oltre 50 anni e che raggiunge i 55 anni tra i dirigenti degli enti pubblici. Le novitàstiche ...

