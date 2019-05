New Amsterdam settima puntata | trama e anticipazioni 19 maggio 2019

New Amsterdam - anticipazioni episodi di domenica 19 maggio : domenica 19 maggio 2019 in prima serata su Canale 5 ci attende un nuovo appuntamento con il medical New AMSTERDAM. Vediamo cosa succederà nei tre episodi che saranno mandati in onda, ecco le anticipazioni ufficiali: New AMSTERDAM: trama episodio “RE DI SPADE” New York è sotto una tempesta di neve e la maggior parte delle cliniche private ha chiuso i battenti. Resosi conto che le ambulanze non possono arrivare, Max decide di inviare il personale ...

In New Amsterdam neve e blackout cambiano tutto - anche la programmazione : anticipazioni 26 maggio : Siamo ormai agli sgoccioli di questa prima stagione di New Amsterdam. Negli Usa il finale è andato in onda in questi giorni con ottimi ascolti e i fan sono già pronti a pensare a cosa succederà nella già annunciata seconda in onda dal prossimo settembre, il pubblico italiano, invece, dovrà attendere il 2 giugno per vedere gli ultimi episodi perché Canale 5 ha cambiato la sua programmazione. New Amsterdam tornerà in onda domenica prossima, il ...

New Amsterdam domenica 19 maggio su Canale 5 tre nuovi episodi : New Amsterdam su Canale 5 domenica 19 maggioTre episodi in prima tv assoluta di New Amsterdam su Canale 5 domenica 19 maggio. Saranno in onda gli episodi 16-17-18 della prima stagione della serie tv già rinnovata da NBC dove si è conclusa con l’episodio 22 poche settimane fa.L’episodio 16 è Re di Spade: a New York imperversa una forte tempesta di neve rendendo impossibile alle ambulanze di raggiungere l’ospedale. Così Max ...

New Amsterdam - anticipazioni del 19 maggio : emergenza in ospedale : Torna domenica 19 maggio in prima serata su Canale 5, la serie tv ‘New Amsterdam’, il medical drama americano che vede come protagonista il dottor Max Goodwin ed il suo staff operante all’interno del grande ospedale di New York. Max come si sa, sta affrontando non senza difficoltà, la lotta contro il cancro, ma nei prossimi tre episodi in onda domenica sera, si troverà alle prese con una grave emergenza in ospedale dopo una bufera di neve che ...

New Amsterdam - black out in ospedale : anticipazioni puntata 19 maggio : Prosegue con tre nuovi episodi la seconda parte della prima stagione di New Amsterdam, la serie medical di Canale 5 con Ryan Eggold nei panni del protagonista, il dottor Max Goodwin. Si comincia con il primo episodio, dal titolo Un re di spade, domenica 19 maggio, in prima serata, dalle 21.25: ovviamente su Canale 5. A seguire gli altri due. New Amsterdam, puntata domenica 19 maggio: anticipazioni trama Un re di spade Una tempesta di neve ...

New Amsterdam - trama terza puntata : Max ed Helen Troppo Vicini! : New Amsterdam, trama terza puntata: brutta tempesta di neve si abbatte su New York. Tantissime emergenze. Max deve rinunciare alle cure della dottoressa Sharpe e la sua sostituta non sarà affatto la stessa cosa. L’affascinante serie “New Amsterdam”, in onda su Canale 5, giunge alla terza puntata. Il medical drama ci racconta, e ci fa vivere direttamente, quanto sia difficile la vita in ospedale e quanto questa influisca nelle scelte personali ...

Chi è morto nel finale di New Amsterdam? Di sicuro gli ascolti no : Proprio questa notte negli Usa è andato il onda il finale di New Amsterdam e poco fa gli ascolti (0,9 nella fascia demografica 18-49 adulti, 5,54 milioni di telespettatori con un rialzo rispetto a questi due mesi) hanno confermato il successo dell'ultimo episodio di questa prima stagione. Il medical drama è partito in sordina ma in poco tempo ha conquistato il pubblico americano e quello italiano ottenendo un rinnovo per una seconda stagione e ...

Ascolti tv USA martedì 15 maggio - bene il finale di New Amsterdam : Ascolti tv USA martedì 15 maggio Ascolti tv USA martedì 15 maggio – Serata con qualche finale di stagione e qualche conseguente rialzo nei dati degli Ascolti dei principali programmi televisivi americani. In particolare il finale della prima stagione di New Amsterdam conquista 5,5 milioni e 0.9 di rating alle 10 pm su NBC, in apertura di serata sulla stessa rete The Village, il cui futuro è ancora in bilico (ma la cancellazione sembra ...

Ascolti TV | Domenica 12 maggio 2019. Fazio 15%-13.2% - Le Iene 12.3% - New Amsterdam 9.9% - Giletti 6.7% : Roberto Saviano a Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.595.000 spettatori pari al 15% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.208.000 (13.2%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.061.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.595.000 spettatori (6.4%) mentre FBI è la scelta di 1.517.000 spettatori (6.7%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.992.000 ...

Ascolti Domenica 12 maggio - Che Tempo che Fa (15%) tra New Amsterdam (9.9%) e Le Iene (12.3%) : Ascolti Domenica 12 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Che Tempo che Fa – 3.59 milioni e 15% Il Tavolo – 2.21 milioni e 13.2% Canale 5 – New Amsterdam 1a Tv – 2.06 milioni e 9.9% Italia 1 – Le Iene – 1.99 milioni e 12.3% Rai 2 – NCIS 1a Tv – milioni e % FBI 1a Tv – milioni e % Rai 3 – Un giorno in pretura – 945 mila e 4.4% Rete 4 – ...

Replica New Amsterdam 2019 : dove rivedere la puntata del 12 maggio : New Amsterdam 2019, dove rivedere la puntata del 12 maggio della serie TV dove rivedere la puntata di New Amsterdam del 12 maggio? Vi stupirete di ciò che stiamo per dirvi, o forse no se siete affezionati lettori di Gossip e Tv. Mediaset non ha in programma repliche di New Amsterdam 2019 in televisione. Ciò […] L'articolo Replica New Amsterdam 2019: dove rivedere la puntata del 12 maggio proviene da Gossip e Tv.