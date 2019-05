NBA – Una costola incrinata non ferma Lillard | la stella dei Blazers in campo nonostante

Draft Lottery NBA – Pelicans - David Griffin portafortuna : pesca la 1ª scelta per la 4ª volta : David Griffin è un vero e proprio portafortuna: il neo gm dei Pelicans ha ‘regalato’ la prima scelta al Draft alla franchigia della Louisiana, come gli era già capitato per altre 3 volte in carriera I New Orleans Pelicans sono stati baciati dalla fortuna nella notte della Draft Lottery NBA. Nonostante avesse solo il 6% di possibilità di possibilità di pescare la first pick al prossimo Draft, la franchigia della Louisiana ha ...

Draft Lottery NBA – Lakers fortunati - LeBron James commenta : “scelta numero 4? Beautiful!” : I Lakers pescano la pick numero 4 al Draft nonostante avessero più possibilità di ottenere la 11: LeBron mostra la sua gioia sui social Dopo tante notizie negative, i Los Angeles Lakers hanno ricevuto un sorriso dalla fortuna. La franchigia losangelina ha pescato la pick numero 4 durante la Draft Lottery (probabilità 2.8%) pur avendo più possibilità di prendere la 11 (77.6%). Un episodio fortunato che permetterà ai Lakers di selezionare ...

Playoff NBA – Embiid in lacrime dopo l’eliminazione - una bimba gli scrive una lettera : “ti ho visto piangere in tv - volevo dirti…” : Sixers eliminati in Gara-7 dei Playoff NBA, Joel Embiid scoppia in lacrime: una piccola fan lo vede in tv e gli scrive una dolce lettera di consolazione Una delle scene più tristi di Gara-7 della semifinale di Conference fra Raptors e Sixers è stata quella che ha ritratto Joel Embiid in lacrime dopo l’eliminazione. Il centro dei Sixers, non al meglio fisicamente per tutta la postseason, non è riuscito a trascinare Philadelphia alla ...

Streaming NBA : domenica alle 21.30 una gara-7 a Ovest in esclusiva su skysport.it : Quando una gara senza futuro della Western Conference, quelle da dentro-o-fuori, sarà in diretta su Sky Sport e anche eccezionalmente visibile a tutti in Streaming sul nostro sito, in esclusiva per l'...

Playoff NBA : Jusuf Nurkic - la sua maglietta è una provocazione per Nikola Jokic : Jusuf Nurkic ha un grande merito: quello di farsi sentire in campo, di incidere volente o nolente anche restando seduto oltre la linea laterale al fianco dei compagni. E così, dopo la maglietta ...

NBA - Irving-Boston ai titoli di coda : sarà una free agency da brividi : Kyrie Irving ed i Boston Celtics stanno per separarsi, dopo l’esclusione per mano dei Bucks la stagione può essere definita deludente Con l’uscita di scena dai playoff di questa notte, il rapporto tra Kyrie Irving ed i Boston Celtics può definirsi definitivamente concluso. Difficile infatti che al termine della calda estate di free agency le due parti si ritrovino assieme ancora una volta. Irving è parso molto deluso da quanto ...

NBA - a Dallas hanno un'idea : rinominare una strada in onore di Dirk Nowitzki : In un podcast molto ascoltato in città, il direttore di "D Magazine" ha lanciato una divertente provocazione: quanto sarebbe bello se l'intera città di Dallas venisse ribattezzata in onore di Dirk ...

NBA - valzer panchine : Phoenix vuole Monty Williams - Sarunas Jasikevicius a Memphis? : Il più rapido è stato Vlade Divac: a Sacramento ha licenziato Dave Joerger e il giorno dopo l'addio di Luke Walton ai Lakers lo ha reso il prossimo allenatore dei Kings, sempre che le accuse di ...

Playoff NBA - Paul Pierce non ha dubbi : 'Boston-Milwaukee è una serie già finita' : In molti immaginavano equilibrio, pronosticavano un testa a testa serrato e intenso che nella prima sfida non si è visto, ma nessuno crede che 48 minuti possano determinare l'esito definitivo di una ...

NBA - Gary Harris funambolo : il video della giocata più spettacolare della notte : IL RIASSUNTO della SERIE Serie A >voce 1 voce 2 Playoff NBA, semifinale di Conference: Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 1-0

Playoff NBA - Antetokounmpo a caccia della rivincita - e di una schiacciata - in gara-2 : Un'immagine che è diventata lo sfondo di decine di meme, condivisa sui social con modifiche, significati più o meno impliciti e diffusa ormai da 24 ore su ogni profilo. La schiacciata di Jaylen Brown ...

NBA - c'era una volta 'El señor' : a New York va in scena un documentario su Felipe Lopez : Lui però non smette di giocare, e anzi inizia a girare il mondo inventandosi altri 7 anni di carriera: Germania, Spagna, Argentina, Venezuela, Messico e tappa finale con il ritorno a casa. Gioca per ...

NBA - Kawhi Leonard doma Philadelphia : 45 punti ed una leadership assoluta [VIDEO] : Kawhi Leonard ha giocato una gara-1 sontuosa contro Philadelphia trascinando i suoi Raptors alla vittoria Kawhi Leonard ha dato spettacolo questa notte, dominando letteralmente gara-1 di secondo turno dei playoff NBA tra Philadelphia ed i suoi Raptors. Toronto ha vinto anche grazie ai 45 punti dell’ala che ha preso in mano la sua squadra trascinandola letteralmente alla vittoria con giocate da urlo ma sopratutto con un dominio sulla ...

Playoff NBA - Durant e una notte magica. 'È l'arma totale - contro di lui non c'è risposta' : Dopo aver aggiornato " due giorni dopo averlo stabilito a quota 45 " il suo massimo in carriera ai Playoff con 50 punti, Kevin Durant si presenta in conferenza stampa, indossando un cappellino che ...