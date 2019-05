Napoli | la lezione di Roberto Bolle ai ragazzi | “Non credete al successo facile | fatto di

Napoli - da Scampia arriva una lezione : la periferia può rinascere senza guerre tra poveri : Si può fare. Si può iniziare un’opera di risanamento delle periferie senza scontri, senza picchetti e ronde fasciste, senza la guerra dei poveri contro i più poveri. In accordo pieno tra comitati di lotta per la casa e istituzioni. E’ il piccolo grande miracolo di Scampia, Napoli, periferia delle periferie. Qui è entrata nel vivo la prima importante tappa del risanamento: l’abbattimento della Vela verde, una delle tre rimaste ancora in piedi. Le ...