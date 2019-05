Napoli | che vendetta con l' Inter | super poker al San Paolo | è 4-1

Live Napoli-Inter 3-0 Anche Fabián alla festa del gol : Napoli e Inter ai affrontano alle ore 20.30, nel secondo dei due posticipi domenicali in programma in questa penultima giornata di Serie A. I partenopei sono secondi in classifica, non hanno...

Formazioni Napoli-Inter - Insigne in panchina. Fuori anche Mario Rui e Hysaj : Queste le Formazioni di Napoli-Inter che scenderanno in campo tra poco più di un’ora al San Paolo. Il Napoli sceglie Karnezis tra i pali e conferma in attacco la coppia Milik-Mertens. Fuori Mario Rui e Hysaj che dovrebbero essere i primi azzurri a partire durante il mercato estivo. Napoli: Karnezis, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Mertens, Milik. A disp: Meret, Luperto, Maksimovic, Mario Rui , ...

Mattino - poche presenza al San Paolo per Napoli-Inter. È il trend di questa stagione : Saranno meno di 30mila stasera per l’Inter gli spettatori, in media con l’anno che difficilmente sfonderà i 29mila spettatori. Il Mattino fa i conti dell’affluenza dei tifosi al San Paolo non solo questa sera contro l?inter in una partita che per gli azzurri ha poco da dire se non gli 82 punti che Ancelotti vuole raggiungere.I numeri di questa stagione parlano della peggio re in serie A per affluenza allo stadio, la seconda peggiore ...

Napoli - all'Università si studia la pizza che ha sbancato New York : Rosario Procino, da anni nella Grande Mela con la sua "Ribalta", chiamato a tenere una lezione alla "Suor Orsola Benincasa" nell’ambito del corso di Comunicazione e culture enogastronomiche

Far West nell'ospedale dei Pellegrini a Napoli - il racconto choc del dottore : «Come in guerra - il killer sparava anche contro i medici» : «Una terribile notte da far West»: così Giuseppe Fedele - specialista in Chirurgia di urgenza, 63 anni, di cui 30 trascorsi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini....

500 Miglia IndiaNapolis 2019 - su che canale vedere qualifiche e gara in tv e streaming. Orari e programma : La 500 Miglia di Indianapolis 2019 si correrà domenica 26 maggio, sull’ovale dell’Indiana andrà in scena una grande Classica del motorsport: i piloti sfrecceranno a bordo delle proprie vetture a 350 km/h con l’obiettivo di completare la distanza nel più breve tempo possibile: immaginiamo una Milano-Napoli da coprire in circa 3 ore. Riflettori puntati su Fernando Alonso che va a caccia della vittoria. Il due volte Campione del ...

VIDEO – Buffon - che frecciata al Napoli : “Ho visto prima il Rennes con l’Arsenal. E poi ho visto un’italiana…” : Gigi Buffon, che frecciata al Napoli, ai microfoni di Sky Uno: Gigi Buffon, frecciata al Napoli. Il campionato francese non regala grosse emozioni, da anni a vincere, con decine giornate di anticipo, è sempre la stessa squadra: il Paris Saint Germain. Squadra in cui milita Gigi Buffon. L’ ex portiere della Juventus, reduce da un’ annata non troppo entusiasmante, culminata con un errore che è costato l’ eliminazione ...

Inter - Skriniar lancia la sfida al Napoli : ” Ecco perchè vinceremo noi. Juventus? Ci arriveremo” : Inter, parla Skriniar prima della sfida al Napoli: le sue dichiarazioni Inter Skriniar sul Napoli| Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di domenica sera contro il Napoli, fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Queste le parole di Skriniar “Ci manca una vittoria per tornare in Champions, la cosa più importante, poi l’anno prossimo vogliamo ...

“Questa Lega è una vergogna - lo diceva anche Pino” - a Napoli lo striscione del fratello di Pino Daniele contro Salvini : anche Salvatore, fratello di Pino Daniele, partecipa alla contestazione degli striscioni contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, atteso oggi a Napoli per prendere parte al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dal balconcino della sua casa, nel centro storico, ha esposto la scritta: “Questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino”. L'articolo “Questa Lega è una vergogna, lo diceva ...

La protesta degli striscioni arriva anche a Napoli : decine di lenzuola aspettando Salvini : La «protesta degli striscioni» contro il leader della Lega Matteo Salvini è arrivata anche a Napoli, città nella quale il vicepremier e ministro dell'Interno è...

Napoli - donna morta in ospedale dopo 10 ore di attesa/ "Mancava anche il termometro" : Napoli, donna di 66 anni morta presso il San Giovanni Bosco dopo 10 ore di attesa. I famigliari lamentano "Mancava anche il termometro"

Radio Kiss Kiss Napoli – Tavecchio : Ristrutturiamo quello che abbiamo - sono amante del restauro” : Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del tema stadi in Italia. Le sue parole : “L’Italia è un paese altamente urbanizzato, con pochi spazi disponibili per nuovi stadi che tra l’altro significherebbero un’opera di cementificazione importante. E’ questo il motivo per cui io e chi la pensa come me, sono un accanito sostenitore di restauro e ...