Musica e Cinema protagonisti di Race for the Cure per la campagna Voltati Guarda

“Voltati. Guarda. Ascolta. alla Race for the Cure – Il cinema e la Musica per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico” : “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico” nel suo terzo anno dà voce alle donne che ogni giorno combattono con grande coraggio contro questa malattia attraverso uno dei canali più potenti, la musica. Nasce “Play! Storie che cantano”, un contest musicale online aperto ad artisti che potranno partecipare con canzoni ispirate alle storie delle pazienti raccolte nel corso delle campagne 2017 e 2018. Con la partecipazione ...

Capri Rendez-Vous di Liberato è un capolavoro cinema - prima che di Musica : Liberato canta ancora. Il misterioso cantante napoletano, ancora senza volto dal suo esordio nel 2017, ha pubblicato il suo primo album il 9 maggio, a due anni di distanza dalla pubblicazione primo bran. Ma questa non è un’uscita discografica come tutte le altre: oltre all’album, che contiene anche i precedenti singoli, è stata pubblicata una mini-serie di cinque videoclip, uno per ogni nuova canzone, intitolata Capri ...

Clooney ed Elton John guidano la protesta di cinema e Musica contro la Sharia : Ancora 72 ore e nel Sultanato del Brunei sarà nuovamente adottata la Sharia, la legge islamica che prevede la lapidazione per le donne che si rendessero colpevoli di adulterio o per gli omosessuali responsabili di atti di sodomia o di comportamenti conto natura. Questo è l’ultimo di una serie di fatti che riportano il Brunei indietro di anni e addirittura a regimi ancora più integralisti rispetto a quelli di Stati considerati fortemente ...

DAL 16 AL 18 APRILE A ROMA - SI ACCENDE IL FESTIVAL DELLA CULTURA CATALANA : LETTERATURA - CINEMA E Musica : “Vogliamo far conoscere la nostra CULTURA all’Italia”, è con questo intento che Luca Bellizzi, capo DELLA delegazione italiana del governo DELLA Catalogna, ha deciso di far nascere il FESTIVAL DELLA CULTURA CATALANA che si svolgerà a ROMA dal 16 al 18 APRILE. Proprio in occasione DELLA Festa di Sant Jordi, patrono DELLA Catalogna che sconfisse il drago e poi colse una rosa dal cespuglio germogliato dal sangue del mostro da donare alla ...

«Oltre lo sguardo» - un viaggio tra i più bei volti del cinema e della Musica : Oltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoSono le bretelle di Raul Bova, il Tevere sotto i piedi di Luca Zingaretti. È lo sguardo perso di Valeria Golino e l’abito bianco di Luca Argentero. ...