Mountain bike | Coppa del Mondo Albstadt 2019 | Laura Stigger vince tra le Under23 | tre

Mountain bike - Coppa del Mondo Albstadt 2019 : tra gli Under 23 si impone lo svizzero Filippo Colombo : Si è aperta oggi, con la gara dedicata agli Under 23 (ovviamente al maschile), la Coppa del Mondo di Mountain bike per quanto riguarda il cross country, la specialità olimpica. Prove che si stanno disputando in Germania, precisamente ad Albstadt. Ad imporsi oggi è stato lo svizzero Filippo Colombo: arrivo praticamente in volata per battere il rumeno Vlad Dascalu (a 2”) ed il francese Antoine Philipp. Quarta posizione per l’altro ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Albstadt 2019 : inizia la stagione del cross country - Gerhard Kerschbaumer sfida Nino Schurter e Mathieu Van der Poel : Questo fine settimana ad Albstadt (Germania) si svolgerà la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Mountain bike per la specialità del cross country. Un appuntamento molto atteso visto che i migliori biker torneranno a sfidarsi nel massimo circuito e anche gli azzurri sono pronti a lasciare il segno. Al maschile vivremo l’atteso duello tra Gerhard Kerschbaumer e Nino Schurter. I due si sono dati battaglia per gran parte della scorsa ...

Expert regala una Mountain bike nel nuovo volantino - anche con Galaxy S10 e Huawei P30 : Expert si prepara a lanciare il nuovo volantino "Il regalo è Momodesign", che regala una mountain bike agli acquirenti di alcuni specifici prodotti, smartphone Android compresi. Ecco tutte le offerte. L'articolo Expert regala una mountain bike nel nuovo volantino, anche con Galaxy S10 e Huawei P30 proviene da TuttoAndroid.

Mountain bike - Europei downhill 2019 : Veronika Widmann medaglia di bronzo nella prova al femminile : Sono andati in scena oggi, in terra portoghese, in quel di Pampilhosa da Serra, gli Europei per quanto riguarda la Mountain bike nella specialità non olimpica del downhill. Può gioire anche l’Italia che conquista una medaglia, tornando sul podio a due anni dalla splendida doppietta timbrata 2017. nella prova al femminile infatti Veronika Widmann è fantastica terza: bronzo più che meritato per la portacolori dell’Insync Racing (già ...

Garda Trentino * "Rocky Mountain bike Marathon" : « vince Weber - Ragnoli secondo » - : Il pomeriggio del sabato del BIKE Festival è stato caratterizzato dallo spettacolo di Trial firmato da Tom Oehler, Campione del Mondo della disciplina nel 2008, in un villaggio gremito di visitatori ...

Mountain bike - il ragusano Distefano domani a Pineto : domani Davide Distefano, portacolori dell’Mtb Euromotor Team Ragusa, sarà al via a Pineto, per la quarta tappa degli Internazionali d’Italia Series

Mountain bike - Coppa del Mondo Maribor 2019 : Loic Bruni senza rivali. Molto bene le azzurre Farina e Widmann che chiudono nella top ten : nella giornata di ieri è andata in scena la prima tappa della UCI DH World Cup 2019 in quel di Maribor (Slovenia). Una domenica spettacolare segnata dal sole e da un tracciato di 2,6 km totalmente asciutto. È stato un ritorno in grande stile per la Coppa del Mondo di downhill nella località slovena, dopo ben nove anni di digiuno in quello che è tra i percorsi più storici di questa disciplina. Partendo dalla categoria Elite maschile, il tre ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Maribor 2019 : vittorie di Loic Bruni e Tahnée Seagrave. Settima Eleonora Farina - ottava Veronika Widmann : Oggi a Maribor (Slovenia) si sono svolte le finali della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Mountain bike, riservata alla specialità della downhill. Sul tracciato di 2,6 km, con un dislivello di 450 metri, i big del circuito non hanno deluso le aspettative, dandosi battaglia per conquistare la prima grande vittoria dell’anno. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dalla gara maschile, in cui si impone il francese Loic ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Downhill Maribor 2019 : Mark Wallace e Tracey Hannah vincono le qualificazioni - quattro italiani in finale : Ha preso ufficialmente il via la prima tappa della Coppa del Mondo di Mountain bike 2019, in scena a Maribor, in Slovenia, in questo fine settimana e dedicata soltanto alla specialità della Downhill. La giornata odierna è stata riservata interamente alle qualificazioni in vista delle finali che si svolgeranno nel pomeriggio di domani. La pioggia ha complicato il tracciato già piuttosto insidioso alzando notevolmente alcuni tempi, ma non ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Maribor 2019 : in Slovenia inizia la stagione della downhill. Atherton e Pierron favoriti - gli azzurri ci provano : Domani a Maribor (Slovenia) scatterà la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Mountain bike, riservata alle gare della downhill. I più forti atleti del circuito si sfideranno su un percorso di 2,6 km con un dislivello di 450 metri. Il programma prevede sabato le qualificazioni, mentre domenica si svolgeranno le finali. Andiamo quindi a scoprire i favoriti e gli italiani in gara. Partiamo dal femminile, in cui tutti i riflettori saranno ...

Mountain bike - Coppa del Mondo 2019 : Gerhard Kerschbaumer lancia la sfida a Nino Schurter : Prenderà il via questo fine settimana da Maribor, in Slovenia, la Coppa del Mondo 2019 di Mountain bike, spettacolare e appassionante disciplina del panorama ciclistico internazionale nella quale anche la squadra italiana punta ad un ruolo da protagonista. Il primo appuntamento sarà riservato esclusivamente alla specialità del Downhill, mentre la stagione del Cross-Country si aprirà con la tappa tedesca di Albstadt a metà maggio. ...

Nel bosco di Cerano torna la gara dedicata agli amanti della Mountain bike : SAN PIETRO VERNOTICO - torna l'appuntamento con la 'Varano bike', la gara di cross country, organizzata dall'associazione sportiva Salis bike, che si svolge nel bosco di Cerano dedicata agli amanti ...

Mountain bike - il Team Bianchi Countervail si prepara all’Ötztaler Forest Cross : in gara Colledani e Tempier : Gli atleti del Team Bianchi Countervail in gara con le loro Methanol a Haiming domenica 7 aprile Nadir Colledani e Stephane Tempier (Team Bianchi Countervail) saranno al via dell’Ötztaler Forest Cross, prova di MountainBike Liga Austria in programma a Haiming (Austria) domenica 7 aprile. Equipaggiati con i modelli Bianchi Methanol, l’italiano e il francese prenderanno parte alla gara Elite maschile in programma alle ...

Sono in prevendita i biglietti per il Mondiale motocross di agosto - che porterà a Imola anche le Mountain bike elettriche : ... due round del Mxgp, 20 edizioni del Supercross di Genova, quattro edizioni del Supercross di Assago in collaborazione con la Gazzetta dello Sport, quattro round del Mondiale Trial e 2 del Mondiale ...