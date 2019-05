Motomondiale | GP Francia 2019 | programma | orari e tv di domenica 19 maggio

Motomondiale - GP Francia 2019 : il programma di sabato 18 maggio. Palinesto tv e streaming su SKY e TV8 : Il quinto round del Motomondiale entra nel vivo oggi, sabato 18 maggio, con lo svolgimento delle ultime prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio di Francia 2019, in corso di svolgimento a Le Mans. Sulla versione ridotta del tracciato della leggendaria 24 Ore transalpina va in scena una giornata potenzialmente molto insidiosa e spettacolare in cui il maltempo dovrebbe giocare un ruolo da protagonista assoluto alla pari dei migliori ...

Motomondiale : Gp Francia. Rins e dovizioso all'attacco di Marquez : Marc Marquez tornando al successo nella gara di casa si è ripreso la testa della classifica iridata, anche se con un solo punto di vantaggio

Motomondiale : Gp Francia - Rossi e Dovizioso a caccia del podio : A Le Mans con fiducia. Valentino Rossi è convinto di poter fare bene in Francia con la sua Yamaha, per tradizione e non solo

Motomondiale : Gp Francia. Marquez pronto a firmare 300a vittoria Honda : Il GP di Francia offrirà alla Honda la prima opportunità di mettere in carniere la 300a vittoria nella classe regina, un viaggio di 53 anni