MotoGp – Valentino Rossi costretto ad ammetterlo | “non è il momento di arrendersi | ma

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) Quinto posto perdopo il gran premio di Le Mans: il ‘Dottore’ non vuolegià dopo 5 gare, ma ammette che Marquez ha quel ‘qualcosa in più’ che lo rende difficile da battere Marc Marquez ha dominato anche sul circuito di Le Mans. Il pilota spagnolo ha vinto la sua terza gara stagionale, dimostrandosi ancora una volta il pilota da battere e anche quello favorito per vincere, nuovamente, il motomondiale.ha terminato solo 5 sul tracciato francese, alle spalle delle Ducati di Dovizioso e Petrucci e del britanicco Miller. Il ‘Dottore‘ non ha fatto drammi dopo la corsa, ammettendo di avere uno svantaggio soprattutto rispetto a Marc Marquez, ma spiegando allo stesso tempo di non volersi arrendere dopo solo 5 gare: “non è ancora ildella resa, anche se bisogna essere realisti. Non ci arrendiamo, ...

SkySportMotoGP : ?? 'Ho visto gli occhi di Valentino che se la sentiva' ?? Gavira rivela i retroscena della strategia di @ValeYellow46… - Eurosport_IT : MARQUEZ NON SI BATTE! ?????? Lo spagnolo stravince a Le Mans davanti a Dovizioso e Petrucci; Valentino chiude in 5a p… - MauriKart : MotoGP – Valentino: “E’ presto per la resa, ma bisogna essere realisti” -