MotoGp | un doppio podio non soddisfa Dall’Igna | “onestamente il secondo posto non ci

(Di domenica 19 maggio 2019) Nonostante ildi Dovizioso e il terzo di Petrucci, l’ingegner Dall’Igna accoglie con un pizzico di amarezza i risultati di Le Mans Terza vittoria stagionale per il leader iridato Marc Marquez, che trionfa di prepotenza nel Gp di Francia nella classe. Sul circuito di Le Mans, lo spagnolo della Honda si impone in solitaria davanti alle Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e di Danilo Petrucci. Un risultato che nonpiù di tanto Dall’Igna, intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “è stata sicuramente una bella sfida tra due piloti molto corretti, Danilo è stato bravo a non rischiare troppo perché forse oggi ne aveva un po’ di più. Diciamo che è un bel risultato di squadra, ma ilonestamente non è che serve a tanto“.L'articolo, unnonDall’Igna: ...

