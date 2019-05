Moto3 – La moto di Ogura impazzisce | clamoroso rischio per i piloti in pista | salvi per

LIVE Moto3 - GP Francia 2019 in DIRETTA : Suzuki prova ad allungare - Arbolino - Migno e Dalla Porta in lotta per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Francia 2019 della Moto3. Sullo storico e splendido circuito di Le Mans la classe più leggera è pronta per il suo quinto appuntamento di un campionato quanto mai combattuto e imprevedibile. La giornata sulla pista della Sarthe, dove tra circa un mese si correrà la celebre 24 Ore di Le Mans, prenderà il via alle ore 8.40 con il warm-up, gli ultimi 20 minuti a disposizione ...

Moto3 - Risultato Warm-up GP Francia 2019 : John McPhee è il più veloce su Suzuki e Antonelli : In una grigia mattinata di Le Mans, si è disputato il Warm-up della Moto3 del Gran Premio di Francia 2019. Sul tracciato della Sarthe, per il momento, non piove per cui i piloti hanno provato le loro moto in vista della gara delle ore 11.00 in configurazione da asciutto, confidando che il meteo non vada peggiorando. Davanti a tutti, nei 20 minuti di turno di questa mattina, troviamo il poleman di ieri, il britannico John McPhee (Honda Petronas) ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Antonelli si porta a -1 da Canet! : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Moto3 - GP Francia 2019 : risultati e classifica qualifiche. Pole di John McPhee - Tony Arbolino è secondo - indietro Canet e Fenati : E’ del britannico John McPhee la Pole position del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato di Le Mans, il pilota della Honda Petronas Sprinta Racing è stato il migliore ad interpretare condizioni di pista molto complicate (asciutto/bagnato), ottenendo il crono di 1’42″277 a precedere il nostro Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) di 0″190 e il giapponese Ai Ogura (Honda Team Asia) di ...

Moto3 – McPhee torna in pole position dopo due anni - Arbolino e Ogura completano la prima fila : Il pilota inglese strappa la pole position del Gp di Le Mans, precedendo Tony Arbolino e Ogura Quinta pole position in carriera per John McPhee, il pilota della Honda riesce a mettere tutti in fila tornando davanti a tutti dopo due anni esatti. Ottimo il riferimento cronometrico dell’inglese, che stampa un grande 1:42.277 che gli vale il miglior tempo, davanti a Tony Arbolino e Ogura che completano la prima fila. Quarta posizione ...

Moto3 - risultato FP3 GP Francia 2019 : Tatsuki Suzuki è il migliore sul bagnato davanti a un ottimo Migno e a Masià : La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 per la classe Moto3 si è chiusa con Tatsuki Suzuki davanti a tutti in condizioni di pista bagnata. Il nipponico del Team SIC58 Squadra Corse è stato fenomenale nell’ultimo run del turno, in cui ha progressivamente migliorato nonostante l’intensificarsi della pioggia stampando un notevole 1’53″429 a testimonianza di un enorme potenziale che non si ...

LIVE Moto3 - GP Francia 2019 in DIRETTA : FP3 e Qualifiche in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Francia 2019 per quanto riguarda la Moto3. La classe più leggera scende in pista per la terza sessione di prove libere e per i due turni di Qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani. Sul circuito di Le Mans, uno dei più storico e affascinanti del calendario del Motomondiale, si annuncia il rischio di pioggia lungo tutto il corso della ...

Moto3 - risultato FP2 GP Francia 2019 : Niccolò Antonelli impressiona ed è 2° dietro a Ogura - bene anche Migno e Arbolino : La seconda sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio di Francia 2019 si è chiusa con il sorprendente giapponese Ai Ogura davanti a tutti con la Honda del Team Asia al termine di un turno caratterizzato da moltissime cadute nonostante la pista asciutta. Uno dei protagonisti assoluti delle FP2 è stato ancora una volta Niccolò Antonelli, scivolato al termine del primo run a causa della ghiaia portata in traiettoria da un’altra ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Gabriel Rodrigo il migliore - insidiato da Arbolino e da Dalla Porta. Indietro Canet - Fenati ed Antonelli : E’ l’argentino Gabriel Rodrigo (Koemmerling Gresini Moto3) il migliore del primo turno di prove libere del quinto round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Le Mans (Francia) il centauro sudamericano l’ha spuntata nel solito confronto serrato della minima cilindrata, con il tempo di 1’42″954. Il pilota della Honda ha preceduto il duo di italiani formato da Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) e da ...