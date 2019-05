Monterotondo | 42enne morto per ferita testa Fermata figlia 19enne | dramma famiglia?

ilsussidiario

(Di domenica 19 maggio 2019)in? Padreper graveallae interrogata la: 'lui violento e alcolista'

infoitinterno : Lite in famiglia a Monterotondo: 42enne muore in ospedale, fermata la figlia 19enne - infoitinterno : Monterotondo (Roma), 42enne litiga con la figlia e muore per una ferita - Roseinfiore : RT @Corriere: Padre litiga con la figlia, lei lo colpisce: l’uomo muore in ospedale -