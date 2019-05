Monica Bellucci a Cannes con il film Les Plus belles années d' une vie

Cannes 19 - Monica Bellucci incanta la Croisette - : Francesca Galici Un lungo abito nero, la mantella dello stesso colore e al collo un coccodrillo: Monica Bellucci incanta al Festival di Cannes alla proiezione di Les Plus belles années d'une vie, il fim che la vede protagonista Ieri sulla Croisette splendeva solo una stella ed era quella di Monica Bellucci, la statuaria attrice che incanta a ogni sua apparizione. La star italiana è apparsa sul red carpet del Festival di Cannes in ...

Monica Bellucci : chi è - età - marito - figli - vita privata e carriera : Sin da piccola mostra la sua grande passione per la moda e per il mondo dello spettacolo che rimane il suo sogno. Inizia la sua carriera come modella prima a Milano, poi a Parigi, in breve tempo ...

'Leggere rende liberi' - Monica Bellucci alla biblioteca di Città di Castello : "Da ambasciatrice nel mondo di Città di Castello, Monica Bellucci è una delle nostre concittadine più illustri - hanno detto sindaco ed Assessorato alla Cultura - ed è molto importante per noi che ...

Monica Bellucci innamorata. Che coppia con Nicolas Lefebvre! : Sondaggi e statistiche sull'amore sono sempre interessanti, ma spesso i fatti le smentiscono. Lo prova anche la coppia meglio assortita del momento, formata da Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre, da pochi mesi alle prime uscite ufficiali. Lei ha 54 anni (55 a settembre), lui 36. Lei non prevedeva di innamorarsi di qualcuno tanto più giovane; non lo dava proprio nell'orizzonte del possibile. Ma poi è successo. E la cosa ha ...

Gianmarco Chieregato : "Da George Clooney ad Alessandro Borghi - da Monica Bellucci a Penelope Cruz - 200 ritratti e per ognuno un aneddoto" : Quando hai davanti personaggi di questo calibro che hanno lavorato con i fotografi più importanti del mondo è forte il timore di non essere all'altezza. E lei arrivò a Roma direttamente da New York, ...

Deva Cassel somiglianza straordinaria con mamma Monica Bellucci : La bellissima Deva Cassel è la figlia di Monica Bellucci, che in questi giorni si trova in Italia, perché la Cassel è impegnata in uno shooting fotografico. Monica Bellucci e sua figlia Deva Cassel hanno passeggiato lungo le strade della cittadina in provincia di Salerno, durante lo shooting per “Dolce & Gabbana”. Deva Cassel, 15 anni è stata infatti scelta nella campagna di lancio del nuovo profumo firmato dagli stilisti italiani e, come ...

Deva Cassel - la figlia di Monica Bellucci è cresciuta. Ed è la fotocopia della mamma : Tale mamma tale figlia. Monica Bellucci ha già un’erede. Sua figlia Deva Cassel è la star del nuovo spot Dolce & Gabbana. Deva Cassel, 14 anni, è bellissima come mamma e come lei ha deciso di intraprendere la carriera da modella. Deva è stata infatti scelta nella campagna di lancio del nuovo profumo firmato dagli stilisti italiani e, come location, i registi del video hanno scelto Ravello, gioiello della costiera amalfitana. La scelta è ...

Monica Bellucci - la figlia Deva Cassel incanta Ravello : la somiglianza con mamma è impressionante : Ravello splende di luce propria ma, in questi giorni, il riflesso magnifico della costiera amalfitana abbaglia ancora di più grazie a Monica Bellucci e sua figlia Deva Cassel. Madre e figlia (somiglianza incredibile) hanno passeggiato lungo le strade della cittadina in provincia di Salerno, durante lo shooting per Dolce & Gabbana. Deva Cassel, 15 anni, è stata infatti scelta nella campagna di lancio del nuovo profumo firmato dagli stilisti ...

