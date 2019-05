Moggi | ' Se la Juve ha esonerato Allegri | ha in mano qualcosa di importante'

Juventus - Moggi : 'Se Allegri lascia può tornare Conte' : Queste sono ore di trepidante attesa per capire quale sarà il futuro della Juventus. Infatti, ieri sera, è andato in scena l'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, al momento le parti sembrano decise a rivedersi visto che il summit è stato interlocutorio e tutto è rimandato ad un nuovo appuntamento al quale parteciperà anche Pavel Nedved. Si è espresso sulla vicenda che riguarda l'allenatore della Juve anche Luciano Moggi. L'ex dg ...

Juventus - rivelazione di Moggi : "Ecco chi sarà l'allenatore bianconero" : Juventus – Tiene banco il futuro di Massimiliano Allegri, che in serata dovrebbe incontrare Agnelli. Il tecnico alla fine dovrebbe continuare a guidare la vecchia signora anche se le voci del suo addio si fanno sempre più insistenti. Da ciò che trapela negli ultimi giorni sembra che Agnelli sia convinto di voler proseguire con Allegri mentre

Juve - presentato oggi il ricorso contro FIGC e Inter per Calciopoli. L'avv. Chiappero : 'La differenza? Moggi e Facchetti' : Oppure chiediamo una affermazione di tipo diverso che, preso atto della mutata situazione, il Collegio di Garanzia dello Sport o chi per esso, ci dica che quel comportamento, se fosse stato ...

Luciano Moggi e Inter-Juventus : "Il vero derby d'Italia sarà tra Marotta e Paratici" : A giocarsi la Coppa Italia saranno Lazio e Atalanta, due squadre diverse nel rendimento, ma simili nella conduzione del progetto sia sportivo che economico. Che però arrivano in finale con percorsi diversi. La squadra romana, nonostante un' incostanza di risultati (che l' hanno portata a perdere add

L’ex Juve Luciano Moggi potrà esercitare il diritto di voto a Malta : L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi potrà esercitare il diritto di voto alle prossime elezioni amministrative locali previste a Malta per il 25 maggio. Moggi è un assiduo frequentatore dell’isola ormai da anni e risulta residente a Gzira, il suo nome compare nel registro elettorale maltese. Nel 2015 Moggi aveva espresso la volontà di costruire una casa a Malta. Moggi fu coinvolto nello scandalo Calciopoli ed in seguito ...

Luciano Moggi : 'Parlare di fallimento della Juventus è una cosa comica' : La Juventus sta ancora raccogliendo i cocci della delusione Champions League, con il clamoroso tonfo in casa contro l'Ajax che ha portato all'eliminazione dei bianconeri dalla competizione europea. Il presidente della Juventus nel post partita ha ribadito la fiducia ad Allegri, parlando della crescita della società bianconera in questi anni, costantemente nei primi otto club di Europa. A sostenere le parole di Agnelli ci ha pensato l'ex ...

Luciano Moggi - la Juve ha falsato il campionato? Perché quelle di Miha e gli altri sono inutili lagne : Facile estrapolare il pensiero di Allegri prima della partita con la Spal: «Sarebbe bello vincere il campionato in anticipo e noi faremo ovviamente il possibile per riuscirci, in questo momento abbiamo però giocatori stanchi che devono riposare, anche per evitare infortuni dovuti ad affaticamento».

Luciano Moggi - vi spiego io perché il Milan ha perso con la Juve : chi sta ammazzando il Var : Ancora Juve sul Milan all' Allianz. I rossoneri non riescono a fare punti in questo stadio, anche quando lo meriterebbero. Gattuso si è confrontato a viso aperto con Allegri: bravo il Milan per 60 minuti, meno alla fine. È un classico di questa squadra frenare quando è in vista del traguardo. Il con

(ESCLUSIVA) Moggi a JD : "Chiesa? Alla Juve servirebbe altro" : La nostra redazione ha raggiunto in esclusiva Luciano Moggi. L'ex direttore generale della Juventus ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sul percorso europeo dei bianconeri e per evidenziare alcune tematiche di mercato in vista del presente, ma soprattutto del futuro. Leggi anche: Infortunio Ronaldo, ufficiale: confermata la lesione al flessore Moggi: "Champions?

Juventus - Pistocchi ironizza : 'Moggi premiato - primo a far retrocedere i bianconeri in B' : La Juventus è sicuramente una delle società più bersagliate dalla critica: i numerosi successi ed il dominio assoluto in Italia degli ultimi anni fanno della società di Agnelli una dei riferimenti italiani nel calcio mondiale, ne è prova anche l'importante traguardo raggiunto dei quarti di finale di Champions League che i tifosi juventini sperano sia solo una tappa per arrivare fino in fondo alla competizione europea. Le critiche alla Juventus ...

Premio alla carriera per Moggi. Pistocchi : "Meritato - mandò la Juve in B" : Non "dirige" una squadra di calcio da più di 10 anni. Ma continua a far discutere. Luciano Moggi, dirigente della Juventus da cui nacque nel 2006 lo scandalo di Calciopoli, a tanti anni di distanza è ancora sulla cresta dell'onda. Radiato a vita dalla Corte federale della Figc (verdetto confermato nel 2018 dal Consiglio di Stato), da tempo l'ex dg bianconero si difende dall'accusa di avere "manovrato" il calcio italiano. Catullianamente ...