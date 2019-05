Militanti leghisti aggrediti a Lecce da una decina di antagonisti

huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019) Un gruppo composto da unadi presunti appartenenti all’area antagonista, dopo un diverbio condella Lega impegnati a diffondere sotto un gazebo materiale per la campagna elettorale, ha divelto la struttura facendola cadere per terra, strappando volantini e vessilli del partito. L’aggressione è avvenuta a.Durante il parapiglia è rimasta contusa ad un occhio anche una ragazza di 17 anni che si trovava nei pressi dello stand insieme al padre militante.Portata al pronto soccorso del Fazzi guarirà in otto giorni.Sotto il gazebo, allestito nella centralissima piazza Sant’Oronzo per diffondere materiale per la campagna elettorale per le Comunali e le Europee, si trovavano simpatizzanti e candidati della Lega e il coordinatore cittadino del partito Mario Spagnolo.Sul posto sono accorsi agenti della Questura, ma il gruppetto di ...

kudablog : L'obiettivo della questura è di vigilare solo su messaggi provocatori, che potrebbero innescare reazioni verbali de… - Kalmha : @TizianaFerrario @bundolo48 @matteosalvinimi Chiedo scusa, avevo copiaincollato senza guardare. ?? '...ognuno può fa… - Arsenio_ : RT @Kalmha: @TizianaFerrario @bundolo48 '...ognuno può fare quello che vuole '. L'obiettivo ella questura è di vigilare solo su messaggi pr… -