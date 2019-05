Milano | follia all' alba | rissa fuori dalla discoteca | cinque feriti

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Tantissima paura questa mattina all', quando intorno alle ore 4:40, nei pressi dellaAlcatraz, situata in via Valtellina, è scoppiata una violentatra alcuni giovanissimi. Il locale era ormai già chiuso quando sono avvenuti i fatti in questione. Secondo quanto riporta la stampa locale,ragazzi sarebbero rimasti: uno di loro (di 22 anni) sarebbe in gravi condizioni. Nonostante comunque le sue situazioni siano serie, non correrebbe alcun pericolo di vita. Il giovane, secondo quanto si apprende dall'ospedale Niguarda, dove attualmente si trova ricoverato, sarebbe stato colpito con quattro coltellate, una delle quali gli ha provocato una ferita penetrante alla schiena. Altri quattro giovani sono stati trasportati in altri ospedali milanesi....

isaweb57 : @CarloCalenda #facciamorete #Milano impazzito è dire poco esaltato delirio di onnipotenza follia mistica mi fa pens… - GaetanoACarlucc : La follia al governo: nemmeno nei tempi più bui della Repubblica si era caduti così in basso Il Fatto Quotidiano: M… - adeleofthrones : @lovedinthefall Beh ma è vero. È una città ma che sembra un borgo in tutto e per tutto, tra l’altro hanno sottoline… -