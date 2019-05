Milan | ultima a San Siro per Abate | lacrime del calciatore durante il riscaldamento

calcioweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) Si sta giocando il match delle 18 valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, in campoe Frosinone in un match fondamentale valido per la qualificazione in Champions League dei rossoneri, il Frosinone è già retrocesso in Serie B.partita a Sanper il terzino Ignazioricco di commozione per ilche è scoppiato indopo diversi cori da parte dei tifosi che hanno dato il giusto tributo ad unche ha sempre dato tutto per la maglia. Anche uno striscione: “grazie Ignazio”, subito dopo leda parte del, sarà una partita veramente particolare. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articoloa SanperdelilCalcioWeb.

