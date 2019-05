Milan | la nuova maglia celebra la Coppa Campioni ’69

Milan : la nuova maglia celebra 50 anni dalla Coppa Campioni 1969 : L’azienda sportiva PUMA e AC Milan presentano il nuovo home kit che, in occasione del centoventesimo anniversario dei rossoneri, trae ispirazione da uno degli anni di maggior successo del Club. L’home kit AC Milan 2019/20 celebra i successi del 1969 con un design audace ed elegante che rende onore allo stile di gioco rivoluzionario espresso dal Club cinquant’anni fa. Nel 1969, infatti, il Milan è diventato il protagonista del ...

Nuova maglia Milan - oggi l’esordio contro il Frosinone : strisce molto strette [FOTO] : Nuova maglia Milan, nella gara odierna i rossoneri metteranno in mostra la divisa che utilizzeranno nella prossima stagione Nuova maglia Milan, oggi i tifosi vedranno la divisa che verrà utilizzata nella prossima stagione. Sarà una maglia un po’ retrò, con le strisce molto strette ed i soliti colori rossoneri. Il collo molto stretto ed accollato senza particolari fronzoli. Al primo impatto la maglia piace, a differenza di quella ...

Milano. BetterNow per 4° Fuoricinema : fuoriserie - nuove date - nuova location : Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni – con oltre 80.000 presenze di pubblico e più di 150 ospiti in

Nuova tangentopoli a Milano? 43 misure cautelari. Arrestati consigliere regionale e candidato FI (VIDEO) : Tangenti per aggiudicarsi appalti pubblici. Sono 43 le misure cautelari (28 gli arresti) eseguite oggi tra la Brianza e Torino in un’operazione congiunta di carabinieri e guardia di finanza al termine di indagini su un presunto giro di mazzette tra Lombardia e Piemonte. Le misure cautelari sono state notificate nelle province di Monza e Brianza, Milano, Varese, Novara, Pavia, Alessandria, Torino e Asti. L’inchiesta, ...

Nuova tangentopoli a Milano? <br> 43 arresti - coinvolti politici : Tangenti per aggiudicarsi appalti pubblici. Sono 43 le misure cautelari (28 gli arresti) eseguite oggi tra la Brianza e Torino in un’operazione congiunta di carabinieri e guardia di finanza al termine di indagini su un presunto giro di mazzette tra Lombardia e Piemonte. Le misure cautelari sono state notificate nelle province di Monza e Brianza, Milano, Varese, Novara, Pavia, Alessandria, Torino e Asti. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione ...

Nuova tangentopoli a Milano? <br> 28 arresti - coinvolti politici : Tangenti per aggiudicarsi appalti pubblici. Sono 43 le misure cautelari (28 gli arresti) eseguite oggi tra la Brianza e Torino in un’operazione congiunta di carabinieri e guardia di finanza al termine di indagini su un presunto giro di mazzette tra Lombardia e Piemonte. Le misure cautelari sono state notificate nelle province di Monza e Brianza, Milano, Varese, Novara, Pavia, Alessandria, Torino e Asti. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione ...

Siri e il mutuo - nuova inchiesta a Milano : Dopo l'affaire dell'eolico, un'inchiesta senza ipotesi di reato né indagati per fare chiarezza sul caso dell'acquisto da parte del sottosegretario e senatore leghista Armando Siri di una palazzina a ...

A Milano fa freddo - quindi il riscaldamento globale non esiste : reale la nuova copertina di Libero : Torniamo a parlare delle memorabili copertine di Libero, il giornale diretto da Vittorio Feltri che oggi 6 maggio ha deciso di ridare spazio alla questione del riscaldamento globale. Un "non problema" a quanto pare, un'emergenza che non esiste e a gettare acqua sul fuoco ci avrebbero pensato direttamente le condizioni meteo di questi giorni. La prima pagina con cui abbiamo aperto la settimana, infatti, ci porta l'esempio di Milano e delle sue ...

Milano - ecco la nuova baraccopoli rom sul Lambro : Fonte foto: sardoneMilano, ecco la nuova baraccopoli rom sul Lambro 1Sezione: Cronache Aurora Vigne In via Rizzoli a Milano, lungo il corso del fiume Lambro, è spuntata una nuova baraccopoli rom. In particolare, si tratta di capanne di legno costruite abusivamente sull’area verde che confina con la tangenziale Est. All’interno dei mini-alloggi ci sono letti e fornelletti per scaldarsi, chiaro segno di un’occupazione che ...

Concerti di Enrique Iglesias in Italia nel 2019 - arriva una nuova data a Milano : info e biglietti in prevendita : Raddoppiano i Concerti di Enrique Iglesias in Italia nel 2019, con un nuovo spettacolo annunciato per il 2 novembre al Mediolanum Forum di Assago dopo quello che terrà il 5 maggio al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) di Roma. I tagliandi di ingresso sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali. I biglietti sono in prevendita dal 2 maggio, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

Milan - col Bologna difesa nuova : Caldara stavolta ci spera : L'espulsione di Alessio Romagnoli allo stadio Olimpico Grande Torino non ha soltanto posto fine alle - già flebili - speranze rossonere di riagguantare quel match, ma ovviamente avrà strascichi anche ...

San Siro - Inter e Milan portano il progetto in comune : c'è una nuova data : Ancora tre settimane e poi se ne saprà di più sul nuovo stadio in comune tra Inter e Milan. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che dunque fissa una nuova data per stabilire cosa ne sarà di San Siro. L'ipotesi più accreditata è sempre quella dell'abbattimento del vecchio impianto in favore di uno stadio nuovo, che ...

Sanità : inaugurata nuova tac hi-tec al Pronto Soccorso S. Carlo a Milano : Immagini ad alta risoluzione, dose di radiazioni ridotta fino all’82% rispetto al modello precedente. Sono le caratteristiche principali della nuova Tac a 64 strati inaugurata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. Oggi il taglio del nastro alla presenza dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. La new entry nel parco macchine dell’Asst è stata installata in Radiologia di Pronto ...

Milan - la pubblicità della nuova maglia dà un indizio di mercato : Milan, lo shooting fotografico della nuova maglia rossonera dà spunti anche in chiave calciomercato: presenze che fanno sorridere i tifosi Il Milan deve ancora pensare a chiudere al meglio questa stagione tra alti e bassi, intanto però il club sta lavorando al futuro. Nelle scorse ore sono state scattate le foto con la nuova maglia in vista della prossima annata e proprio dallo shooting fotografico è stato possibile trarre qualche indizio ...