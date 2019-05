Mila Suarez | la querela a Francesca De Andrè e la lite con Alex Belli a Domenica Live

GF16 - Mila Suarez non sta bene - intanto i suoi legali pronti ad agire in sua difesa : Grande Fratello, Mila Suarez si scusa per l’assenza di questi giorni e racconta di non stare bene, i suoi avvocati pronti contro Francesca De Andrè Lunedì scorso si è conclusa l’esperienza, non proprio idilliaca, di Mila Suarez al GF 16. La bella modella marocchina ha trascorso i suoi giorni all’interno della casa litigando, pesantemente, con Francesca De … Continue reading GF16, Mila Suarez non sta bene, intanto i suoi legali pronti ...

Mila Suarez contro Francesca De André : “Sto male. Bullismo e razzismo sono reati” : Mila Suarez sta male: l’ex concorrente del Gf 16 vuole denunciare Francesca De André Mila Suarez al Grande Fratello 16 si è più volte scontrata con Francesca De André. Durante le loro discussioni, all’interno della Casa, sono spesso volate parole grosse che, nella maggior parte dei casi, hanno lasciato a bocca aperta i telespettatori. Adesso […] L'articolo Mila Suarez contro Francesca De André: “Sto male. Bullismo e ...

Alex Belli contro Mila Suarez : “Ha problemi di memoria!” : Mila Suarez attaccata nuovamente da Alex Belli: lo sfogo dell’attore Mila Suarez, alcune settimane fa, ha rivelato agli inquilini della casa più spiata dagli italiani di aver parlato in passato con il suo ex Alex Belli di mettere su famiglia, iniziando un procedimento per la fecondazione assistita. Difatti la ex concorrente del padre di tutti i reality show ha confessato che l’uomo avrebbe dei problemi per concepire alla vecchia ...

Mila Suarez ringrazia Barbara d’Urso : “Sono ancora emozionatissima” : Barbara d’Urso: Mila Suarez la ringrazia dopo la diretta di Live Mila Suarez a Live non è la d’Urso è stata la protagonista di una sorpresa organizzata dalla bella conduttrice partenopea. Cosa è successo? Barbara d’Urso ha fatto recapitare alla bella modella marocchina la lettera di suo fratello, che l’ex di Alex Belli non incontrava da ben 15 anni. Ma non solo, la conduttrice, con una scusa, ha mandato Mila ...

Mila Suarez dopo l’uscita al Grande Fratello : “Ti auguro di…” : GF 16: Mila Suarez scrive una dedica sui social dopo l’eliminazione Mila Suarez, durante la diretta di Lunedì scorso, ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, diventando così un ex concorrente del Grande Fratello. La sua partecipazione al reality show di canale 5 ha fatto discutere e non poco, in particolar modo per i continui scontri con Francesca De André, ma a distanza di giorni la bella modella marocchina si è riappropriata ...

Grande Fratello - lite in diretta tra Francesca De André e Mila Suarez : “Zitta - te la tappo con le banane la bocca” : L’ultima puntata del Grande Fratello non è stata certo tranquilla per Francesca De Andrè. La figlia e nipote di Faber ha infatti dovuto, nell’ordine: confrontarsi con la presunta amante del suo fidanzato, con il fidanzato stesso, con un’altra concorrente del programma e addirittura con un’amica di quest’ultima. Un confronto dietro l’altro, che ha messo a dura prova la De Andrè. Durante la puntata Francesca è ...

GF 2019 - Mila Suarez : televoto da annullare? La rivolta del web : Mila Suarez eliminata dal Grande Fratello, ma qualcosa non torna: il caso Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF 2019. E l’eliminata di questa settimana è stata Mila Suarez. Difatti l’ex di Belli è stata la meno votata da parte del pubblico a casa, il quale ha così deciso di buttarla fuori dalla Casa di Cinecittà. Un’eliminazione che ha fatto scoppiare un vero e proprio caos sui social. Il motivo? Nel momento in ...

Mila Suarez e Francesca De André sfiorano la rissa al GF 16 : Grande Fratello: lite furiosa tra Mila Suarez e Francesca De André Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: al GF 16 si è parlato dell’atteggiamento da bulla utilizzato da Francesca De Andrè ai danni della concorrente Mila Suarez. Barbara d’Urso ha invitato Sabrina Hammami, amica della modella, in casa. La ragazza, in più di un’occasione, ha manifestato la sua voglia di poter difendere la sua amica, che da settimane ...