Migranti | Viminale | l' Onu si occupi di Venezuela e non di Italia

Migranti - la procura di Agrigento indaga su direttiva anti-Ong del Viminale : La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo riguardante una direttiva emanata contro la Ong Sea Eye dal Viminale. Il caso è quello della nave Alan Kurdi, che ad aprile ha soccorso alcuni Migranti in mare: il ministero dell'Interno aveva indicato il transito di quella imbarcazione nell'area italiana come "non inoffensivo".Continua a leggere

Maltempo - il Viminale fa sbarcare 64 Migranti a Crotone : È stato necessario un violento temporale per spingere il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ad autorizzare lo sbarco a Crotone di una motovedetta della Guardia Costiera che stava trasportando 64 migranti soccorsi al largo della costa della Calabria.Salvini aveva confermato la chiusura dei porti per diverse ore, nonostante i migranti si trovassero a bordo di una imbarcazione della Guardia Costiera italiana, ma quando le condizioni climatiche ...

Decreto sicurezza bis : più poteri al Viminale e multe a chi soccorre Migranti disobbedendo alle autorità : Più poteri al Viminale in materia di traffico marino, potere che verrebbe sottratto al ministero delle infrastrutture. è quanto prevede, secondo alcune indiscrezioni, un articolo del nuovo Decreto ...

Migranti - Mare Jonio : attracco a Lampedusa. Viminale : "Nave sequestrata" : I Migranti salvati dalla nave della Marina saranno fatti sbarcare ad Agusta su diretta indicazione del premier Giuseppe Conte, mentre la nave Mare Jonio della Ong Mediterranea, che ieri ha tratto in ...

Verso Lampedusa la nave Mare Jonio con 30 Migranti a bordo Il Viminale : sarà sequestrata : A bordo dell'imbarcazione della ong Mediterranea Saving Human 30 migranti soccorsi giovedì al largo della Libia. Viminale: «La nave sequestrata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina». Pd: «No a nuovi ostaggi»

Intesa sui corridoi umanitari al Viminale ma Salvini non c’è. Cei : “Attacca Caritas? Al lavoro per Migranti e italiani” : Mentre Matteo Salvini preferisce dedicarsi ai comizi (in diverse città dell’Emilia Romagna) per la campagna elettorale, a meno di un mese dalle Europee, al Viminale è stato firmato un nuovo protocollo per l’arrivo, in due anni, di 600 richiedenti asilo da Etiopia, Niger e Giordania (persone vulnerabili, famiglie con bambini, malati, donne a rischio di tratta), al momento in campi profughi, originari soprattutto del Corno d’Africa, ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'direttiva Viminale sembfra scritta da chi vive altrove' : Palermo, 18 apr. (Adnkronos) - "Questa direttiva del Viminale 'ad navem' sembra scritta da chi appartiene a un altro mondo, come se in Libia non ci fosse la guerra, come se lì non ci fossero condotte illegali". A denunciarlo è Alessandra Sciurba, la portavoce di Mediterranea della nave 'Mare Jonio'.

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Viminale ci ha notificato direttiva ad navem' : Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Ieri il Viminale ci ha notificato la direttiva 'ad navem' destinata al nostro Comandante. Quanto sia singolare il provvedimento è sotto gli occhi". Lo ha detto Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea della nave Mare Jonio, ripartita nei giorni scorsi per il salv

Direttiva Salvini - scontro Viminale-Difesa su Migranti/ 'Si entra col permesso' : Governo, tensioni sui migranti: la Direttiva Salvini ha innescato lo scontro tra il Viminale e la Difesa. La posizione della Lega.

Migranti. La direttiva del Viminale non ferma la Mare Jonio : missione per salvare vite : ... anche grazie all'arrivo tra i soccorritori volontari tra cui Francesco Malingri, navigatore di lungo corso con all'attivo due giri del mondo in crociera, il primo fatto a 13 anni in famiglia, e ...

Migranti - frizioni tra Viminale e Difesa : 22.17 La direttiva sui porti è "doverosa oltre che legittima e lecita a fronte di un pericolo imminente". Lo dice il ministro Salvini che chiede una stretta contro le navi delle ong."La legge sull'immigrazione prevede l'uso della Marina in attività di polizia e attribuisce al Viminale la responsabilità di coordinare i controlli alle frontiere". Il documento, inviato ai vertici delle forze dell'ordine e di Difesa e Marina, avrebbe creato ...