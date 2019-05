Migranti | l' Onu bacchetta l' Italia sulle Ong | Salvini risponde | ' Pensi al Venezuela'

La folle guerra di Matteo Salvini e del governo contro l’ONU sui Migranti : Il Viminale replica a muso duro all'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, che aveva parlato di xenofobia e rischio per i diritti umani in relazione al decreto sicurezza bis: "L'autorevole Onu dedichi le energie all'emergenza umanitaria in Venezuela, anziché fare campagna elettorale in Italia". Una risposta completamente priva di senso e razionalità.Continua a leggere

Migranti - lettera dell’Onu all’Italia : “Ritirare direttive anti-ong e stop a dl Sicurezza bis. Violano diritti umani” : L’Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) contro le politiche migratorie del Viminale di Matteo Salvini e in particolare il decreto Sicurezza bis. “Violano i diritti umani”, è la sintesi di una lettera di 12 pagine fitte, in cui si chiede al governo di assumere “misure ad interim” per “fermare le violazioni” ed “evitare che si ripetano”. Non solo: “gli ...

L’Onu richiama l’Italia - decreto legge sicurezza bis “viola i diritti dei Migranti” : L'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani ha scritto una lettera al governo italiano in cui critica le direttive emanate dal ministero dell'Interno per vietare l'accesso delle navi Ong ai porti italiani e chiede di interrompere l'iter del decreto sicurezza bis perche' "viola i diritti dei migranti". Secondo la missiva indirizzata al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi - e trasmessa anche al ministero dell'Interno "la direttiva ...

L'Onu adesso processa Orban : "Nega il cibo ai Migranti" : Non è la prima volta che l' Onu attacca il primo ministro ungherese e la sua politica contro l'immigrazione clandestina. Nel settembre del 2018 infatti Michelle Bachelet aveva già accusato l'Ungheria ...

Libia - Serraj : «800 mila Migranti pronti a invadere l'Italia». L'Onu contro Haftar : «Il suo è un golpe» : «Ottocentomila migranti pronti a invadere l'Italia e l'Europa». È un allarme esplosivo quello che, da Tripoli, arriva da Fayez Sarraj. Il premier del governo di accordo di...

