Meteo | è un’altra Domenica invernale sull’Italia | freddo anomalo e pioggia battente su

meteoweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019)– Piove e fasu gran parte d’Italia in questadi metà Maggio: il sole è riservato a pochi fortunati nelle Regioni del Sud, principalmente in Sicilia, in alcune zone della Calabria, della Basilicata e della Puglia. Soltanto in queste Regioni abbiamo temperature miti, ma comunque senza alcun eccesso caldo (al massimo si raggiungono i +22/+23°C nelle zone più calde), mentre sulle Regioni tirreniche e al Nord piove e facon un alto tasso di umidità. Abbiamo, infatti, in pieno giorno (dati delle ore 12:00), appena +10°C a Belluno, +11°C a Trento, +12°C a Torino, Vicenza e Piacenza, +13°C a Verona, Parma, Novara, Brescia, Cremona e Pavia, +14°C a Milano, Genova, Bologna, Perugia, Modena, Bergamo, Pisa, Reggio Emilia, Viterbo e Alessandria, +15°C a Firenze e Venezia, +16°C a Roma. Le piogge più abbondanti stanno colpendo il Veneto e la Toscana. ...

newsagielle : Meteo Europa: un'altra settimana di temperature estreme - infoitinterno : Altre piogge in arrivo, un'altra domenica con l'ombrello: nuova allerta meteo - maria_micola : RT @casabennavini: Abbiamo appena fatto in tempo a trattare i vigneti ed iniziare a tagliare un po' d'erba ?? (molto sviluppata visto che no… -