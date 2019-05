Meloni strappa sull' alleanza col Cav Il centrodestra esiste ancora?

agi

(Di domenica 19 maggio 2019) L'idea di Silvio Berlusconi per il dopo Europee è un ponte tra Popolari e la destra nazionalista, da Salvini a Le Pen, che sabato ha affrontato a Milano la prova della piazza, magari usando come raccordo i Conservatori, che a Strasburgo attualmente sono il terzo gruppo. Pazienza se due grandi azionisti del Ppe, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il tedesco Markus Soeder, leader della Csu (la gamba bavarese della Cdu di Angela Merkel) hanno già respinto la proposta al mittente quando a sollevarla erano stati, da Budapest, lo stesso Matteo Salvini e il primo ministro magiaro Viktor Orban. Altrettanto noto l'obiettivo del Cav sul fronte interno:re il Carroccio all'con il M5s e riproporre a livello nazionale la tradizionalediche governa in tante Regioni italiane. Sondaggi alla mano, i numeri ci sarebbero. Anzi, il margine sarebbe ...

