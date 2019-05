Meloni | mai più con Forza Italia | saremo alleati solo con Salvini

La scelta di Giorgia Meloni : "Mai più con Berlusconi - alleati con Salvini" : C’erano una volta Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. In quest’ordine di rilevanza. Ma la foto a tre del centrodestra è sempre più un ricordo sbiadito. E Giorgia Meloni ha fatto una scelta: “Mai più con Berlusconi”, perché “troppe cose ci dividono” e invece alleanza con Salvini. Con l’obiettivo di essere “la sorpresa” alle Europee e ribaltare i ...

Matrix : stasera l'intervista a Luigi di Maio e Giorgia Meloni : Nuovo appuntamento con Matrix. stasera spazio alle interviste al vicepremier Luigi di Maio e Giorgia Meloni e al reportage esclusivo sul neo - populismo dell'Est Europa.

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera ospiti Luigi Di Maio - Giorgia Meloni - Carlo Calenda : Nel nuovo appuntamento di Stasera si parlerà delle proteste nelle periferie e delle polemiche del salone del libro di Torino.

Giorgia Meloni accostata a Gianfranco Fini? Prende le distanze e lo umilia : "Mai con lui" : I Fratelli d'Italia sono furiosi. Gianfranco Fini non lo vogliono nemmeno sentire nominare dopo il caso dell'appartamento di Montecarlo. Si era parlato di una telefonata di Giorgia Meloni all'ex An ma la leader smentisce tutti: "Sono fake news diffuse per frenare la crescita di Fratelli d'Italia. Vo

Giorgia Meloni - operazione scoiattolo al contrario : come punta a rovinare Di Maio e Berlusconi : L'operazione scoiattolo che Silvio Berlusconi si trovò a dover interrompere frettolosamente la sta portando ora avanti Giorgia Meloni. E tra le vittime non c'è solo il Movimento 5 Stelle, ma pure Forza Italia. come sottolinea un retroscena di Dagospia, mentre la Lega sta "scippando" agli azzurri mol

Giorgia Meloni strappa il big del M5s a Di Maio : "Fratelli d'Italia è oltre la destra tradizionale" : "Nuovo acquisto" per Fratelli d'Italia. La leader Giorgia Meloni ha annunciato il passaggio a FdI dell'ex M5s Salvatore Caiata, che si è iscritto al gruppo parlamentare della Camera di FdI. "È l'ulteriore dimostrazione della nostra crescita e della capacità di Fratelli d'Italia di guardare oltre con

Giorgia Meloni - adesso Luigi Di Maio teme il patto tra la leader di Fratelli d'Italia e Matteo Salvini : In questo clima di tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini cresce il sospetto del vicepremier grillino e dei compagni pentastellati che Matteo Salvini possa stringere un patto con Giorgia Meloni. Sui social è un tam tam: i commenti vanno tutti nella stessa direzione: che il leader leghista rompa

Salva Roma - Meloni : "Giusto votarlo". Di Maio : "Lite Salvini-Raggi? Sono stanco" : Dopo il teso consiglio dei ministri di ieri sera, con lo scontro M5s-Lega sul Salva Roma - prima "stralciato" poi "approvato a metà" e quindi oggetto di nuove polemiche - interviene oggi il vicepremier Luigi Di Maio. Tensioni al Cdm tra Conte e Salvini: 'Non siamo i tuoi passacarte'. Approvato a metà il Salva Roma È stato un Consiglio dei Ministri particolarmente intenso quello che si è svolto ...

Cara Meloni - Stefano non è stato mai condannato. Meluzzi si dovrebbe vergognare : Cara Giorgia Meloni,premesso che lei mi sta simpatica, le voglio dire che mio fratello non è mai stato condannato, indagato ma nemmeno sospettato per spaccio di droga fino al giorno del suo arresto. Le posso assicurare, e credo che la mia parola possa valere qualcosa, che mio fratello non aveva un euro sul suo conto a parte la paghetta che gli dava mio padre per il lavoro che svolgeva presso il nostro studio.Quando voi politici avete ...

Giorgia Meloni - annuncio clamoroso : "Presto un governo Lega-Fratelli d'Italia". Luigi Di Maio - ore contate : "Se le cose vanno come dovrebbero, se Fratelli e d'Italia e Lega crescono alle elezioni europee, non ci saranno margini per tenere in piedi il governo attuale". Giorgia Meloni dal palco della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia al Lingotto a Torino, annuncia che un esecutivo Lega-Fdi sarà

Giorgia Meloni - sfida totale a Matteo Salvini : "Chi non vuole Luigi Di Maio al governo..." : Al Lingotto di Torino, oggi, sabato 13 aprile, Giorgia Meloni inizierà la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. La corsa per le elezioni Europee entra nel vivo da "un luogo simbolo della produzione e delle imprese che chiedono sviluppo, meno tasse e burocrazia", afferma la leader di FdI in

Giorgia Meloni a Pietro Senaldi : 'Così obbligherò Salvini a mollare Di Maio. Matteo sa bene che...' : Sono due esempi di come si può stare in Europa a testa alta e crescendo in economia. Appartengo alla famiglia dei conservatori, che pensano a un' Europa che sia una Confederazione di Stati liberi e ...

Che tempo che fa - Giorgia Meloni distrugge Fabio Fazio nel programma di Del Debbio : ira mai vista prima : 'Mi vergogno che un conduttore della TV di stato italiana pieghi la testa davanti a Macron senza fargli domande su neocolonialismo e FrancoCfa. La soluzione non è spostare l'Africa in Europa, ma ...