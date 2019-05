Meloni contro Saviano | Ha sputtanato la città di Napoli e se ne è andato

Giorgia Meloni - l'attacco brutale contro la ministra Trenta : "L'esercito non è una Ong" : Scoppia la polemica sul tema scelto dal governo per la prossima parata militare del 2 giugno. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha deciso di dedicare la cerimonia alla "inclusione". Una scelta che non è per niente piaciuta a Giorgia Meloni che ha duramente attaccato la ministra: "Corre l'ob

Giorgia Meloni - la reazione durissima contro il gattino massacrato in Calabria : "Tolleranza zero" : In una scuola di Gioia Tauro, in Calabria, un collaboratore scolastico ha picchiato un gattino davanti agli occhi sconcertati dei bambini per poi lasciarlo morire dopo un'ora di agonia. La bestiola si era intrufolata nella scuola primaria "Montale-Pettinalli" per l'ennesima volta, per questo il bide

Marco Bertolini - il generale candidato con Giorgia Meloni : "Soluzione militare contro l'immigrazione" : generale, oltre la frontiera ci sta la Merkel crucca e cancelliera. E poi Juncker che ammaina la bandiera, dopo cinque anni e mille sbagli, se la dà a gambe come i conigli... Si potrebbero fischiettare a mo' di una canzone le imminenti elezioni europee. Chiedendoci se ai posti di comando vogliamo de

Scontro tra Meloni e Annunziata in diretta tv : Scintille tra Giorgia Meloni e Lucia Annunziata in diretta tv. Ospite della trasmissione 'In mezz'ora in più' su Rai 3 la presidente di Fdi perde la pazienza: ''Mi faccia almeno finire, non si può fare un'intervista così, non mi fa parlare...''. La conduttrice replica: ''lei sta parlando, l'abbiamo invitata a posta...''. Ad accendere il faccia a faccia i temi caldi dell'immigrazione clandestina, le periferie, la sicurezza. ''Se si ferma un ...

Meloni : Raggi e Pd hanno ufficializzato razzismo contro romani : Roma – “Grazie alla Raggi e al Pd oggi Roma e’ ufficialmente una citta’ razzista nei confronti dei romani. Mentre l’amministrazione Cinque Stelle continua a dare le case popolari ai rom che vengono dai campi nomadi, come sta accadendo in queste ore a Casal Bruciato, in Campidoglio il M5S vota insieme al Pd contro la proposta di Fratelli d’Italia: dare priorita’ a chi risiede da piu’ tempo a Roma ...

La Meloni depone fiori per Antonio Stano : "FdI presenterà legge contro il bullismo" : 'Oggi sono stata a Manduria per portare un mazzo di fiori davanti casa di Antonio, 66enne seviziato e torturato da una baby gang e poi tragicamente morto. Fratelli d'Italia sta depositando in questi ...

La Meloni contro la Cassazione : "Basta follie buoniste sull'immigrazione" : Una sentenza che mina la politica intransigente intrapresa dal ministro Matteo Salvini in materia di immigrazione e che segue un'altra riguardante i migranti omosessuali che possono trovarsi negli ...

Giorgia Meloni contro i manifestanti che urlano "10 - 100 - 1000 Nassirya" : "Miserabili - figli di papà" : "Miserabili", "figli di papà", tuona Giorgia Meloni sul suo profilo Twitter dove pubblica anche un video che dimostra la vergogna dei manifestanti: "'Dieci, 100, 1000 Nassiriya', ecco il coro dei soliti figli di papà coccolati dalla sinistra rivolto alle forze dell'ordine a Modena". Questo video, co

Giorgia Meloni - orrore contro la leader di FdI : vernice in faccia - l'ultima vergogna sinistra : l'ultima vergogna sinistra contro Giorgia Meloni è il lancio di vernice rossa contro i manifesti di Fratelli d'Italia per le elezioni europee. "È forse una intimidazione? Pensano di spaventarci?", sbotta la Meloni sul suo profilo Twitter in cui pubblica la foto dell'imbrattamento: "I soliti sedicent

Matteo Salvini snobba Giorgia Meloni : 'Per cosa vuole usare la Lega' - scontro dietro le quinte : Matteo Salvini non risponde al richiamo di Giorgia Meloni che anche ieri, domenica 14 aprile, lo ha invitato a lasciare il Movimento 5 stelle per fare un governo con Fratelli d'Italia . Anzi, il ...

Giorgia Meloni tuona : “Dopo le europee nuovo governo e referendum contro reddito di cittadinanza!” : Giorgia Meloni sfida tutti e punge Salvini: “Le alleanze prima delle votazioni” e spiega: “Dopo le europee, nuovo governo e fuori i 5 stelle” Sale la tensione interna al fronte del centrodestra in vista delle elezioni europee. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, lancia la “sfida” al numero uno della Lega, Matteo Salvini: “Caro Matteo, errare è … Continue reading Giorgia Meloni ...

Meloni contro Fazio : "Si faccia pagare lo stipendio da Macron". E Salvini : "Da lui non ci vado per rispetto" : Giorgia Meloni e Matteo Salvini contro Fabio Fazio. "Si faccia pagare il suo stipendio da Macron", dice la leader di Fratelli d'Italia. E il leader della lega risponde a tono: "Le regole della par condicio prevedono che da Fazio ci debbano andare i 4 leader: penso che per coerenza e rispetto agli italiani io da Fazio non ci andrò a meno che non si dimezzi lo stipendio". E ne approfitta per attaccare il compenso del conduttore, soprattutto ...