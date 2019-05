Meloni attacca Forza Italia | “Inutile votarli alle Europee” Poi | “Unico governo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) “Non tutti il centrodestra vuole cambiare le cose in Europa. Votare per Antonio Tajani significa votare Merkel e Juncker. Ogni voto dato al Pd o arafquesta Europa”. A dirlo, in piazza a Napoli per la chiusura della campagna per le Europee del 26 maggio, è la leader di Fratelli d’, Giorgia. Che aggiunge: “L’unicopossibile dopo la consultazione è quello tra Lega e FdI”. L'articolo: “InutileEuropee”. Poi: “Unicopossibile è Lega-FdI” proviene da Il Fatto Quotidiano.

