Mediaset | processo ad Alessia Marcuzzi dopo l' Isola dei famosi | Episodio

liberoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019) Mai come in questa stagioneè stata criticata, quasi "processata". Tutta colpa dell'deie dell'ormai famigerato delle corna di Riccardo Fogli, con la sparata in diretta di Fabrizio Corona che le è valsa una quasi generale bocciatura anche ai piani alti di Media

mediaset_ : RT @CiaoDarwinReal: Il WEB sarà anche il futuro, ma questa sera il mondo della TV trionfa nel processo di evoluzione umana! ?? #ciaodarw… - ari_colabianchi : RT @QRepubblica: E' giusto che Fabio Fazio guadagni più di 2 milioni di euro all'anno? La moviola di @claudrinald #quartarepubblica https:… - QRepubblica : E' giusto che Fabio Fazio guadagni più di 2 milioni di euro all'anno? La moviola di @claudrinald #quartarepubblica -