Matteo sei tutti noi | non mollare La piazza del mistico Salvini Video

"Matteo sei tutti noi - non mollare" Ecco la piazza di Salvini. Il video : “Matteo sei tutti noi, Matteo non mollare”. Dalla Sicilia cosi' come dalla Francia, decine di migliaia di persone hanno risposto all'appello del leader leghista di "fare la storia" e ritrovarsi per il comizio con 11 delegazioni europee, dalla Germania alla Danimarca, dalla Slovacchia all'Estonia, da Marine Le Pen a Geert Wilders. Segui su affaritaliani.it

"Matteo sei tutti noi - non mollare" La piazza di Salvini. Il video : “Matteo sei tutti noi, Matteo non mollare”. Dalla Sicilia cosi' come dalla Francia, decine di migliaia di persone hanno risposto all'appello del leader leghista di "fare la storia" e ritrovarsi per il comizio con 11 delegazioni europee, dalla Germania alla Danimarca, dalla Slovacchia all'Estonia, da Marine Le Pen a Geert Wilders. Segui su affaritaliani.it