Matteo Salvini risponde all' Onu | Decreto sicurezza ineccepibile | voi pensate a

"Matteo sei tutti noi - non mollare" La piazza di Salvini. Il video : “Matteo sei tutti noi, Matteo non mollare”. Dalla Sicilia cosi' come dalla Francia, decine di migliaia di persone hanno risposto all'appello del leader leghista di "fare la storia" e ritrovarsi per il comizio con 11 delegazioni europee, dalla Germania alla Danimarca, dalla Slovacchia all'Estonia, da Marine Le Pen a Geert Wilders. Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - il retroscena clamoroso : "Fino a due giorni fa era tutto pronto - poi qualcosa è cambiato" : Era tutto già pronto. Poi, all'ultimo minuto, Matteo Salvini avrebbe cambiato copione. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, i leghisti più insofferenti nei confronti del Movimento 5 Stelle assicurano che il Capitano fino a giovedì era pronto a tuonare dal palco di piazza Duomo contro Luigi

LE PEN : 'SPOSEREI Matteo SALVINI'/ Amore 'sovranista' anche oltre la politica? : Marine Le Pen si 'dichiara' a MATTEO Salvini prima dell'evento organizzato dal leader della Lega a Milano in piazza Duomo: ecco il contesto della battuta.

Carlo Nordio : "Matteo Salvini - giustizia a orologeria. Neanche Silvio Berlusconi ha avuto tanti attacchi" : "È indubbio che nessuno, Neanche il Silvio Berlusconi degli anni 90 ha avuto tanti attacchi in così poco tempo come Matteo Salvini". Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, in una intervista a ItaliaOggi non parla tanto di giustizia a orologeria ma di una politica che "recepisce supinament

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano avverte Papa Francesco sugli immigrati. Fischi a Bergoglio : Non può non parlare di immigrati Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa. E lo fa partendo da una citazione del cardinale africano Robert Sarah, per ribadire che "bisogna fare di tutto perché tutti gli uomini possano restare nel Pae

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano sfida Luigi Di Maio : "Tasse per tutti al 15 per cento. Io non mollerò" : "La Lega al governo è che non aumenteranno mai di un centesimo le tasse. Al governo sì ma per gli italiani. Io non mollerò finché chiunque in Italia non pagherà il 15 per cento di tasse". Sì, ribadisce Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso

Matteo Salvini in Duomo lancia la Carta dei diritti dei popoli europei. L'idea di Paolo Becchi su Libero : "La Carta dei diritti dei popoli europei sarà il primo documento che presenteremo al parlamento europeo", annuncia Matteo Salvini sul palco di Piazza Duomo a Milano. "Al posto del dio denaro, torniamo a parlare di diritti, Futuro, Speranza". L'idea originaria della Carta dei diritti dei popoli europ

Silvio Berlusconi - la bordata a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Bisogna cambiare strada al più presto" : "Bisogna cambiare strada al più presto". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel suo video-messaggio all'Assemblea di Confagricoltura a Milano, parlando del governo Lega-5Stelle. "In Italia è fondamentale tornare ad avere un governo costruito da forze politiche omogenee con un programma coerente e che non

Matteo Salvini - la foto del trionfo : in piazza Duomo è dominio Lega. Mai visti così tanti sostenitori : Sono migliaia i simpatizzanti di Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano, punto d'arrivo del corteo che si snoderà per le vie cittadine prima di arrivare nel salotto della città. Qui il vicepremier e leader leghista, i cui slogan elettorali vengono rilanciati dagli schermi sul palco, chiuderà la cam

Matteo Salvini a Milano Il comizio sovranista in piazza Duomo Diretta : Il segretario della Lega in testa al corteo che sfila lungo il tradizionale percorso della manifestazione del 25 aprile. In contemporanea la protesta del centrosinistra

Matteo Salvini e i leader sovranisti europei in Piazza Duomo a Milano : Matteo Salvini con al fianco Marine Le Pen, Geert Wilders, Joerg Meuthen e gli altri leader sovranisti. È la foto che il vicepremier leghista pubblica su Facebook poco prima dell’inizio della manifestazione in Piazza Duomo a Milano, della Lega con 11 partiti europei alleati.Salvini con i suoi ospiti posa per una foto davanti a una tavola apparecchiata e scrive: “Con tanti amici e alleati da tutta Europa, ora a Milano. Ci ...

Matteo Salvini - le foto che fanno impazzire la sinistra : toh - chi c'è per il suo comizio in piazza Duomo : Matteo Salvini sta diffondendo da questa mattina le foto di chi sta raggiungendo piazza Duomo a Milano per partecipare al suo comizio con i principali leader sovranisti europei, non risparmiando qualche sorpresa. Oltre ai pullman carichi di nuovi militanti leghisti partiti dalle regioni del Sud, in

Bruno Vespa : "Matteo Salvini come Matteo Renzi - il referendum che lo può rovinare" : Nel mare di accuse e tensioni tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il vicepremier grillino "ha ricordato che l'Italia ha già avuto uomini soli al comando. Non si riferiva tanto a Matteo Renzi, quanto a Benito Mussolini. In compenso trova nell'arroganza una somiglianza di Salvini anche con Renzi", scr

Marine Le Pen ospite di Matteo Salvini attacca Emmanuel Macron : "Un re bambino" : Marine Le Pen, ospite a Milano per il comizio in Duomo di Matteo Salvini dice: "Sono contenta di essere a questa magnifica manifestazione". La Le Pen risponde anche a Emmanuel Macron "il re bambino". "Con i nostri alleati, abbiamo dato al popolo la possibilità di riorientare profondamente la costruz