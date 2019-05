Matteo Salvini | no alla Sea Watch | Hanno chiamato la Capitaneria Col piffero che

Matteo Salvini attacca l'ONU : "Fa ridere - è da scherzi a parte" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha trovato un nuovo nemico temporaneo su cui scaricare le ultime cartucce della sua campagna elettorale: l'Organizzazione delle Nazioni Unite che ieri ha osato criticare il decreto sicurezza bis fortemente voluto proprio dal leader della Lega.E così, come accade ogni volta che Salvini viene raggiunto da una critica, la risposta è stata esagerata e da bullo. Dopo la nota diffusa dal Viminale, in cui si ...

Matteo Salvini - i nemici sono sinistra ed Europa : "Volevano fermarmi - migranti nuovi schiavi elettori" : "Provate a entrare nell'idea che in Italia o in Europa vince la sinistra: poi di barconi ne arrivano 52 al giorno, non uno. Poi vengono a sostituire i nostri lavoratori". Da Viareggio, all'indomani della manifestazione di piazza Duomo, Matteo Salvini torna a pigiare il tasto migranti puntando il dit

Matteo Salvini - la denuncia il giorno dopo il comizio : "Cosa vi mostrano oggi i giornali" : Piazza Duomo piena o vuota? Chi era presente al comizio di Matteo Salvini a Milano sabato 18 maggio non ha grossi dubbi: la partecipazione del popolo della Lega, nonostante la pioggia battente, è stata massiccia con almeno 50mila sostenitori radunati sotto il palco. Eppure, sui giornali in edicola d

Migranti - la folle guerra all’ONU di Matteo Salvini e del governo : Il Viminale replica a muso duro all'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, che aveva parlato di xenofobia e rischio per i diritti umani in relazione al decreto sicurezza bis: "L'autorevole Onu dedichi le energie all'emergenza umanitaria in Venezuela, anziché fare campagna elettorale in Italia". Una risposta completamente priva di senso e razionalità.Continua a leggere

Matteo Salvini - il retroscena sul sondaggio segreto che gira nella Lega : "Perché devi cambiare" : Il retroscena del Corriere della Sera su Matteo Salvini e la sua inattesa "virata armoniosa" a poche ore dal comizio leghista in piazza Duomo a Milano nasconde, tra le righe, anche una riflessione fondamentale per comprendere cosa guidi le reazioni del Capitano di fronte agli attacchi continui, e se

"Matteo sei tutti noi - non mollare" La piazza del mistico Salvini. Video : “Matteo sei tutti noi, Matteo non mollare”. Dalla Sicilia cosi' come dalla Francia, decine di migliaia di persone hanno risposto all'appello del leader leghista di "fare la storia" e ritrovarsi per il comizio con 11 delegazioni europee, dalla Germania alla Danimarca, dalla Slovacchia all'Estonia, da Marine Le Pen a Geert Wilders. Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini risponde all'Onu : "Decreto sicurezza ineccepibile - voi pensate a Turchia - Corea e Venezuela" : L'Onu invita il governo a "ritirare le direttive anti-ong" sottolineando come il Decreto sicurezza Bis voluto da Matteo Salvini "violi i diritti umani". Dopo poche ore, la replica secca del Viminale alla lettera dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni unite. Il riferimento, ironico

Matteo Salvini - il retroscena clamoroso : "Fino a due giorni fa era tutto pronto - poi qualcosa è cambiato" : Era tutto già pronto. Poi, all'ultimo minuto, Matteo Salvini avrebbe cambiato copione. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, i leghisti più insofferenti nei confronti del Movimento 5 Stelle assicurano che il Capitano fino a giovedì era pronto a tuonare dal palco di piazza Duomo contro Luigi

LE PEN : 'SPOSEREI Matteo SALVINI'/ Amore 'sovranista' anche oltre la politica? : Marine Le Pen si 'dichiara' a MATTEO Salvini prima dell'evento organizzato dal leader della Lega a Milano in piazza Duomo: ecco il contesto della battuta.

Carlo Nordio : "Matteo Salvini - giustizia a orologeria. Neanche Silvio Berlusconi ha avuto tanti attacchi" : "È indubbio che nessuno, Neanche il Silvio Berlusconi degli anni 90 ha avuto tanti attacchi in così poco tempo come Matteo Salvini". Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, in una intervista a ItaliaOggi non parla tanto di giustizia a orologeria ma di una politica che "recepisce supinament