Matrimonio senza sesso | cause e rimedi

(Di domenica 19 maggio 2019) Sfatiamo la credenza che il, così come una lunga convivenza rappresentino inevitabilmente “la tomba dell’amore”: riaccendere la passione è possibile, scoprendo quelle che possono essere ledel calo del desiderio e ponendovi subitoo. La vita matrimoniale spesso tende a generare una vera e propria routine all’insegna della banalità che a lungo termine, può comportare un affievolirsi della passione e dei “bollenti spiriti”. Inutile negarlo, quando si instaura una certa complicità col partner si può cadere nell’errore di dare tutto per scontato, finendo per non mettere mai in discussione la reale solidità della coppia. Ecco che la provocante biancheria intima sexy lascia quindi il posto agli ingombranti “pigiamoni” e alla pigrizia dei sabati sera trascorsi sul divano, magari perdendosi a guardare serie TV, dimenticandosi dell’emozionante fase dell’innamoramento, ora ...

