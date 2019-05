Mark Caltagirone | altra verità shock? Eliana Michelazzo accusata

Mark Caltagirone appare per scherzo ad Amici - e intanto la Michelazzo svela che non esiste : Sul caso più discusso del gossip, ovvero l'affaire Pamela Prati-Mark Caltagirone, si è ormai detto di tutto, dalle verità più incredibili alle rivelazioni più fantasiose, arrivando a prospettare scenari inverosimili, rasentando il rischio di incorrere persino nel reato penale, con la (presunta) simulazione di aggressione, il furto di identità e i mancati pagamenti delle spettanze ai vari organizzatori di un matrimonio che, di fatto, non è mai ...

Eliana Michelazzo vuota il sacco : «Mai incontrato Mark Caltagirone - credo non esista. Anch’io ho un fidanzato fantasma». Andrà al GF? : Eliana Michelazzo Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, cambia ancora versione e si confessa in esclusiva alle telecamere di «Live – Non è la d’Urso», in un lungo sfogo che sarà trasmesso nella puntata di mercoledì 22 maggio. «In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della ...

Amici - per scherzo entra il fantasma di Mark Caltagirone el aFerilli : 'Prendiamola a ridere' : Ormai non si fa altro che parlare del caso ‘Mark Caltagirone’, il presunto compagno di Pamela Prati. Tutto è cominciato quando la showgirl sarda ha dichiarato a Domenica In di voler convolare a nozze con il suo compagno. Fin qui, nulla di strano se non fosse che, secondo molti, quest’uomo non esiste. Un vero e proprio caso mediatico che è stato affrontato in diverse trasmissioni televisive. Addirittura Mark Caltagirone è arrivato anche ad Amici ...

Mark Caltagirone sbarca ad Amici : la De Filippi prende il giro i gossip con un 'fantasma' : Anche Maria De Filippi non ha resistito alla tentazione di parlare del caso mediatico dell'anno in un suo programma: nel corso dell'ottava puntata serale di Amici, infatti, la conduttrice ha preso in giro il presunto futuro marito di Pamela Prati avvalendosi di un 'fantasma'. Mentre Sabrina Ferilli e Antonella Clerici si cimentavano con il gioco delle cabine, la padrona di casa ha presentato a tutto il pubblico il "vero" Mark Caltagirone: la gag ...

Amici 2019 : Sabrina Ferilli e la cabina - arriva Mark Caltagirone : Amici 2019: torna la cabina con Sabrina Ferilli, accompagnata da Antonella Clerici. Lo scoop: “Non siamo una testata giornalistica, entra per te Mark Caltagirone”.Ieri è andata in onda la semifinale di Amici (qui gli ascolti), in cui c’era una giuria d’eccezione composta da Romina Power, Antonella Clerici, Sabrina Ferilli e J-Ax. Ormai sappiamo che Amici non è solo un talent, ma è anche uno show del sabato sera pieno di ...

Amici 18 - Mark Caltagirone (lo sposo fantasma di Pamela Prati) compare ne La cabina telefonica (video) : Sabrina Ferilli è una delle cinque giurate speciali della semifinale di Amici 18 in onda, stasera, sabato 18 maggio 2019. Per l'occasione, l'"amica" Maria De Filippi ha rispolverato uno dei classici delle ultime edizioni del serale: la cabina telefonica. Antagonista dell'attrice romana, Antonella Clerici.prosegui la letturaAmici 18, Mark Caltagirone (lo sposo fantasma di Pamela Prati) compare ne La cabina telefonica (video) pubblicato su ...

PAMELA PRATI E Mark Caltagirone - MATRIMONIO SALTATO/ Eliana furiosa 'Profilo fake' : PAMELA PRATI e MARK CALTAGIRONE, perché il MATRIMONIO è stato annullato? E scoppia un altro caso: spunta un selfie di Eliana Michelazzo e lei sbotta.