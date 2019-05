ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2019)quattrosonoper leinflitte in più occasioni ad Antonio, il pensionato di 66 anni morto il 23 aprile scorso a, nel Tarantino, dopo 18 giorni di ricovero e due interventi chirurgici. Tre dei quattro nuovi, che hanno tra i 15 e i 17 anni, saranno interrogati il 22 maggio prossimo dinanzi al procuratore per iAntonella Montanaro. Glisono ora 18. Giustizia & Impunità Di F. Q.., il gip dispone il carcere per i 6fermati peral 66enne. Rein cella anche i due maggiorenni Come raccontano alcuni quotidiani locali, i quattro ragazzi sarebbero stati identificati attraverso l’analisi dei video dei pestaggi e le rivelazioni diminori coinvolti. L’accusa è di concorso in tortura con l’aggravante della crudeltà. ...

Cascavel47 : Manduria, altri 4 minorenni indagati per torture contro Stano. “Identificati grazie ai video dei pestaggi e alle co… - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Manduria, pestato a morte: indagati altri 4 minori, convocati dal pm #manduria - paolochiariello : La banda degli orfanelli di Manduria, altri indagati. E sono sempre minori -