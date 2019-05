Manchester City – Il capitano Kompany lascia il club | la lettera sui social

Manchester City - Kompany dice addio dopo 11 anni : la commovente lettera del difensore [FOTO] : Tempo di addii importanti. Non solo De Rossi alla Roma, un’altra bandiera importante lascia infatti la propria squadra. E’ notizia dell’ultima ora l’addio di Vincent Kompany al Manchester City. dopo 11 anni, il difensore e capitano di tante battaglie non farà più parte degli inglesi. 20 gol in 360 partite per il calciatore che si affida al suo profilo ufficiale Facebook per l’annuncio, il giorno dopo il ...

Uragano Manchester City - 6-0 al Watford e mani anche sulla FA Cup : Guardiola è nella storia del calcio inglese : L’allenatore catalano conquista tutti i trofei in palio in Inghilterra, prendendosi anche la FA Cup grazie al successo per 6-0 contro il Watford Il Manchester City non lascia nemmeno le briciole, la formazione di Guardiola si prende anche la FA Cup e centra il ‘triplete’ interno dopo aver conquistato Premier League e Carabao Cup. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Mai nessuno nella storia come Guardiola, che aggiunge nel mazzo ...

La FA Cup è del Manchester City : battuto il Watford 6-0 : A Wembley festeggiano i Citizens che battono il Watford e centrano il primo ‘treble’ domestico della storia. Decidono David Silva, Sterling (tripletta), De Bruyne e Gabriel Jesus.Manchester City-Watford 6-026′ David Silva, 39′, 82′ , 87′ Sterling, 61′ De Bruyne, 68′ Gabriel JesusManchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Gundogan (Sané 72), David ...

Probabili Manchester City-Watford - Finale FA Cup 18-05-2019 e Info : FA Cup 2019, le Probabili formazioni di Manchester City-Watford, Finale, sabato 18 maggio ore 18.00. Citizens a caccia del ‘trouble’.Il Manchester City sogna il ‘trouble’ mai riuscito nella storia a nessun club inglese. A dire il vero ci era riuscito lo United di Sir Alex Ferguson nel 1999, quando al posto della Copa di Lega vinse la Champions League, mentre nel 2001 il Liverpool guidato da Gerard Houllier vinse ...

Il giornalista Boulma svela : 'Oggi Allegri ha parlato col presidente del Manchester City' : La notizia dell'esonero di Allegri ha sorpreso parte della critica, convinta che il tecnico toscano sarebbe rimasto almeno un'altra stagione alla guida della Juventus. Questa mattina alle 13 è arrivata l'ufficialità della notizia sul sito della Juventus, ed ovviamente adesso scatta il toto allenatore, con molte ipotesi su chi sarà il prossimo allenatore dei bianconeri. In merito al futuro professionale di Massimiliano Allegri, si è espresso il ...

Finale FA Cup - Manchester City-Watford in esclusiva su DAZN : La Premier League si è conclusa una settimana fa con il sesto titolo conquistato dal Manchester City, ma la formazione di Guardiola ha ora la possibilità di rendere ancora più importante la stagione nonostante l’amarezza per l’eliminazione in Champions League. I “Citizens” infatti saranno impegnati domenica nella Finale di FA Cup dove affronteranno il Watford. […] L'articolo Finale FA Cup, Manchester City-Watford in ...

Guardiola : «Accuse FPF? Il Manchester City oggi è innocente» : Il Manchester City è «innocente fino a prova contraria» per le accuse di aver violato le regole del Fair Play Finanziario, ha spiegato il tecnico Pep Guardiola. «Ho detto molte volte che mi fido del club», ha detto Guardiola. «Se l’Uefa deciderà che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, saremo puniti. So che la gente vuole trovarci […] L'articolo Guardiola: «Accuse FPF? Il Manchester City oggi è innocente» è stato realizzato da Calcio ...

Pronostico Manchester City Vs Watford - FA Cup 18-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – Watford, FA Cup, Finale, Domenica 18 Maggio 2019 ore 18.00Manchester City / Watford / FA CUP / Analisi – L’edizione numero 138 della FA Cup sta per giungere al termine sabato pomeriggio, quando a Wembley si sfideranno i neo-campioni d’Inghilterra, ovvero il Manchester City, contro il Watford, alla ricerca dell’impresa di vincere la coppa e di andare per la prima volta in ...

Manchester City - Sterling ‘smaschera’ Guardiola : “vi dico cosa ci ha costretti a fare per metterci in riga” : L’attaccante dei citizens ha raccontato alcuni retroscena relativi ai metodi di Guardiola, rivelatisi fondamentali per vincere la Premier League Un’annata da record, coronata dalla vittoria in Premier League per il secondo anno consecutivo, cosa che non succedeva in Inghilterra dal 2009. Una stagione davvero positiva per i citizens, che diventerebbe da incorniciare nel caso in cui vincessero sabato anche la FA Cup, che andrebbe ...

Fa Cup - Manchester City favoritissimo dalle quote : il Watford paga 12 volte la posta : Manchester City-Watford – Il Manchester City sovrasta il Watford nelle previsioni degli analisti di Stanleybet sulla finale di Fa Cup in programma domani. La squadra di Guardiola è favoritissima a 1,20 come riporta Agipronews. La vittoria della squadra di Pozzo paga 12 volte la posta. Il pareggio è dato a 6,75. Dopo dieci vittorie consecutive sugli Hornets e i 48 punti di differenza al termine di questa Premier League, sembra ...

FA Cup - Manchester City e Watford si contendono il trofeo : quote schiaccianti a favore dei citizens : I bookies non lasciano scampo al Watford, quotando una vittoria degli Hornets a dodici volte la posta al cospetto della corazzata City I precedenti sono schiaccianti, così come la distanza in classifica a fine stagione. Il Manchester City sovrasta il Watford nelle previsioni degli analisti sulla finale di Fa Cup in programma sabato: dopo dieci vittorie consecutive sugli Hornets e i 48 punti di differenza al termine di questa Premier ...

Finale FA Cup : Manchester City-Watford in streaming su DAZN - pronostico per i Citizens : In attesa di conoscere i nomi delle due squadre inglesi che alzeranno al cielo la Champions League tra Tottenham e Liverpool e l’Europa League tra Chelsea e Arsenal, sabato 18 maggio la Finale di FA Cup farà calare il sipario interno su una fantastica stagione calcistica d'Oltremanica. A contendersi la Coppa d’Inghilterra a Wembley ci saranno Manchester City e Watford. Calcio d’inizio alle ore 18:00, con diretta streaming su DAZN. Atto ...

Il Manchester City è stato rinviato a giudizio per le presunte violazioni del Fair play finanziario : Il Manchester City è stato deferito al collegio giudicante della Commissione di controllo finanziario della UEFA — l’organo che vigilia sul rispetto del Fair play finanziario — al termine dell’inchiesta sulle origini di alcune entrate del club. L’inchiesta era stata aperta