Maltempo | Coldiretti | “Sos api in Lombardia | raccolta miele a rischio”

Maltempo - Coldiretti : “La pioggia gonfia laghi e fiumi - il Po sale di un metro al giorno” : Le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il fiume Po di oltre un metro in un solo giorno per raggiungere un livello idrometrico di -0.48 metri la mattina di domenica a Boretto ma il Maltempo senza tregua ha gonfiato anche i grandi laghi come quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento al 57%, il Maggiore salito all’88% e fino al Garda che a livelli da massimo storico addirittura al 94%. E’ quanto emerge dal monitoraggio della ...

Maltempo Emilia Romagna - Coldiretti : “A rischio la raccolta di miele nel 2019” : Il Maltempo che, nei giorni scorsi, si e’ abbattuto sull’Emilia-Romagna mette in seria difficolta’ l’apicoltura regionale con la “produzione del miele di acacia” sostanzialmente “persa”. A lanciare l’allarme e’ la Coldiretti Emiliano-romagnola secondo cui “l’andamento climatico siccitoso del mese di marzo seguito da un mese di aprile e maggio dal meteo particolarmente ...

Maltempo : Coldiretti Sicilia - 'colpiti frutta - grano - vigneti - danni per oltre 100mila euro' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - frutta, grano, vigneti. La Coldiretti Sicilia procede alla conta dei danni causati dall'ondata di Maltempo fuori stagione che in questi giorni ha colpito l'isola. "Centinaia di chili di nespole spaccate e ancora non maturate a causa della pioggia e delle basse temperat

Maltempo - Coldiretti lancia l’allarme : “10 milioni di danni nei campi” : L’ondata di Maltempo fuori stagione “ha devastato le aziende agricole” dove è andato perso un intero anno di lavoro per i danni causati alle produzioni “stimati in oltre dieci milioni di euro”. Tanto che in molte regioni “sono state avviate le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità”. In questo quadro, è importante anche “la sospensione del pagamento delle imposte e dei contributi ...

Maltempo - Coldiretti Lombardia : danni per 2 - 5 milioni nelle campagne : In Lombardia l’ultima ondata di Maltempo ha provocato nelle campagne danni per almeno 2,5 milioni di euro: è il primo bilancio di Coldiretti regionale, elaborato sulla base alle segnalazioni dei tecnici impegnati sui territori. Tra le zone più colpite c’è la provincia di Brescia dove pioggia e forte vento hanno allagato campi, sradicato alberi, compromesso terreni per l’alimentazione degli animali, scoperchiato stalle e ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : l’agricoltura regionale “paga un prezzo sempre più caro” : I fenomeni meteo nelle ultime settimane stanno provocando danni all’agricoltura in tutto il Lazio, con campi allagati, strutture rovinate e colture danneggiate, a partire da frutteti e vigneti. Situazione particolarmente difficile in provincia di Latina dove sono state devastate le piantagioni di kiwi e cocomeri, mentre a Viterbo ad essere colpiti sono stati soprattutto gli asparagi, danneggiati dai bruschi sbalzi di temperatura, ma si ...

Sicilia : Coldiretti - ' per Maltempo persi 12 mila ettari terreno grano' : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - "Negli ultimi 5 anni in Sicilia la superficie seminata a grano duro è rimasta costante a differenza del quinquennio precedente in cui si assisteva ad un crollo continuo. Il terreno seminato si attesta infatti su circa 285 mila ettari, ma nel 2018 si è registrata la per

Maltempo in Puglia - Coldiretti : danni per 2 milioni nelle ultime ore : Ben 2 milioni di euro: è il bilancio dei danni causati dal Maltempo all’agricoltura nelle ultime 72 ore in Puglia, secondo la stima di Coldiretti. Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, spiega che sono state colpite le campagne in provincia di Taranto di Castellaneta, Castellaneta Marina, Ginosa, Ginosa Marina, Palagiano, Palagianello, Mottola, in provincia di Lecce di Campi, Salice Salentino e Guagnano, in provincia di Bari ad ...

Maltempo : Coldiretti Vicenza - ciliegie gravemente compromesse (2) : (AdnKronos) - Sono sempre più numerose le aziende che ricorrono all'assicurazione “all risk”, tramite i Consorzi di Difesa Avversità Atmosferiche, che dispone di una gamma aggiornata e sempre più ampia di soluzioni per tutelare la produzione ed il reddito delle imprese agricole. “La tendenza alla tr

Maltempo : Coldiretti Vicenza - ciliegie gravemente compromesse : Vicenza, 13 mag. (AdnKronos) - Se non si guardasse il calendario si potrebbe dire che ci avviciniamo a celebrare Ognissanti. Ma la realtà è un’altra: siamo a metà maggio ed in campo, tra le eccellenze, ci sono ciliegie ed asparagi, ma non solo. A Vicenza, così come in tutto il Veneto, la stagione pa

Maltempo - Coldiretti Emilia-Romagna : danni per milioni di euro : Maltempo ed esondazioni in Emilia-Romagna in questa primavera “hanno provocato milioni di euro di danni alle coltivazioni agricole” colpite “da violenti temporali con pioggia abbondante che a macchia di leopardo hanno colpito le campagne dopo un inverno caldo e siccitoso“. Coldiretti regionale osserva che il Maltempo sta colpendo in una “stagione particolarmente delicata per l’agricoltura con le semine, le ...

Maltempo - Coldiretti Padova : allagati i campi di mais - da riseminare : “Se da una parte le piogge intense di questi giorni sono un toccasana dopo un inverno e un inizio primavera segnati dalla siccità, – affermano i tecnici di Coldiretti Padova – dall’altra registriamo dei disagi per gli agricoltori che devono lavorare in pieno campo e fare i conti con il terreno inzuppato dall’acqua, che rende difficoltoso l’accesso ai fondi agricoli”. L’ondata di Maltempo lascia il segno in campagna ...