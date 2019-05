Mahmood ringrazia sui social | Non me lo sarei mai aspettato

ilgiornale

(Di domenica 19 maggio 2019) Novella Toloni Il cantante italiano si è classificato secondo all’Eurovision Sogn Contest, a pochi punti dal vincitore, l’olandese Duncan Laurence. A poche ore dalla finale è apparso suicon un video dimenti per tutti coloro che lo hanno sostenuto in questa avventura a Tel Aviv e anche la Pausini ha avuto parole d’onore per lui Alla fine il vincitore morale è lui,, e non solo per una questione di patriottismo. Una manciata di punti ha relegato il cantante italiano alla seconda posizione, dietro all’Olanda, ma per il pubblico presente alla finale dell’Eurovision Song Contest il vincitore è stato lui. Acclamato con un boato appena salito sul palco per esibirsi,ha incantato il pubblico presente all'interno dell'Expo di Tel Aviv, che insieme a lui ha scandito il ritmo di "Soldi" battendo le mani. L’hashtag #è stato uno dei trend topic ...

illa883 : Bravo! Si ringrazia e non si sputa contro immaginari boicottaggi, offendendo intere categorie di lavoratori #Mahmood - mikashands : Bilal: ha postato una storia per congratularsi con Mahmood ancor prima di congratularsi con Duncan Mahmood: gli ha… - Angela_akz : Mahmood ha messo una storia in cui ringrazia tutti MA QUANTO È DOLCINOO #ESCita #Eurovision -