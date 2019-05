Madonna stecca all’Eurovision E porta sul palco le bandiere di Israele e

ilgiornale

(Di domenica 19 maggio 2019) Roberta Damiata Una coreografia visionaria accompagna la performance di, arrivata tra mille polemiche a Tel Aviv. "Siete tutti vincitori", dice ai concorrenti, ma lei nel live prende qualche“Non ho potuto visitare Tel Aviv perché sono stata solo alle prove ma sono felicissima di essere qui”, con queste parolesi è presentata nella “Green Room” dell’Eurovision Song Contest a Tel Aviv. Benda nera all’occhio e nuovo Look un po’ “Trono di Spade”, un po’ gruppo hard rock, con due lunghe trecce bionde parla di musica e unità tra i popoli, citando alcuni versi della sua hit “Music”: “Music makes the people come together (La musica unisce le persone). Ho avuto la fortuna di visitare tutti i Paesi che vengono rappresentati stasera ed è la musica stasera che li unirà tutti”. Sulappare in un’atmosfera gotica coperta da un lungo mantello con un cappuccio ...

dimitricocciuti : Madonna che stecca sul palco dell'Eurovision comunque osannata e acclamata da vera Diva dà speranza a tutti noi sto… - emmanuelgrem : E se i microfoni di Russo e Insinna fossero solo un diversivo per far credere che non è Madonna che stecca? #escita -