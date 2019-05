Luigi Di Maio e la strategia da infami Centinaio a Notizie Oggi | siluro Lega

Scuola - docente sospesa a Palermo : ecco le parole di Luigi Di Maio - con una frecciata : Continua a far discutere il caso della docente di Palermo sospesa per il video riguardante il vicepremier Matteo Salvini. Anche il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha voluto esprimere il proprio parere sulla vicenda, dopo aver provveduto a chiamare personalmente l’insegnante per esprimere tutta la propria solidarietà. Di Maio alla docente sospesa: ‘Farò di tutto perché lei venga reintegrata il prima possibile’ “Spero che la ...

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Luigi Di Maio - Pierfrancesco Favino - Heather Parisi - Cesare Cremonini - Thegiornalisti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Luigi Di Maio, Pierfrancesco ...

Luigi Di Maio telefona a prof sospesa a Palermo : “Farò di tutto per reintegrarla subito” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha telefonato a Maria Dell'Aria, la professoressa di Palermo sospesa per il video dei suoi studenti: "Farò di tutto perché lei venga reintegrata il prima possibile. Prima che lo Stato perda è bene che lo Stato si ravveda", le ha detto il ministro del Lavoro.Continua a leggere

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano sfida Luigi Di Maio : "Tasse per tutti al 15 per cento. Io non mollerò" : "La Lega al governo è che non aumenteranno mai di un centesimo le tasse. Al governo sì ma per gli italiani. Io non mollerò finché chiunque in Italia non pagherà il 15 per cento di tasse". Sì, ribadisce Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso

Silvio Berlusconi - la bordata a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Bisogna cambiare strada al più presto" : "Bisogna cambiare strada al più presto". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel suo video-messaggio all'Assemblea di Confagricoltura a Milano, parlando del governo Lega-5Stelle. "In Italia è fondamentale tornare ad avere un governo costruito da forze politiche omogenee con un programma coerente e che non

Luigi Di Maio - il grillino vede Salvini e scappa dal convegno : come si sono evitati : L'ultimo segnale evidente di quanto sia degenerato il rapporto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è arrivato dall'assemblea di Confagricoltura, a Milano. I due vicepremier hanno fatto di tutto per evitare qualsiasi tipo di contatto, riuscendo così a non incrociarsi mai, nonostante fossero entrambi i

Augusto Minzolini smonta Luigi Di Maio : "Se il M5s va sotto il 20% gli fanno la pelle. E lui pensa solo a sé" : smonta completamente Luigi Di Maio con un breve post su Twitter Augusto Minzolini il quale non si sorprende per i continui attacchi del vicepremier pentastellato all'alleato di governo Matteo Salvini. Rientra tutto nel suo "personaggio". "Io non mi meraviglio delle polemiche quotidiane di Di Maio: i

Luigi Di Maio : "Preoccupati dall'ultradestra a Milano - non vuole il bene dell'Italia" : “Bisogna essere preoccupati” dalle ultradestre europee secondo Luigi Di Maio che ha risposto a una domanda dei giornalisti sulle manifestazione sovranista organizzata oggi a Milano dalla Lega.“Bisogna essere preoccupati non solo della deriva ideologica”, ha aggiunto ma del fatto che questi “sono quelli che hanno chiesto all’Italia l’austerity”.“Non vogliono bene all’Italia - ha aggiunto ...

Luigi Di Maio - raffica di insulti su Matteo Salvini : "Pugile suonato". Tra i 5 Stelle gira una voce : Oltre il limite dell'insulto. Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle più si avvicinano le elezioni europee e più alzano il tiro contro Matteo Salvini. E il dubbio è che nessuno, tra i grillini, stia realmente pensando a cosa possa succedere il 27 maggio, il giorno dopo il voto. O forse sì, e tutti si

Luigi Di Maio - la bomba del leghista Rixi : "Fa pressioni sulle procure per farmi condannare" : Dopo Armando Siri, il nuovo fronte di guerra politico-giudiziaria tra M5s e Lega è Edoardo Rixi. leghista, viceministro alle Infrastrutture e a processo per le "spese pazze" dei consiglieri della Regione Liguria. Il 30 maggio arriverà la sentenza, ma Luigi Di Maio minaccia già di "dimissionarlo". Le

L’atteggiamento di Salvini è come quello di Renzi a dirlo Luigi Di Maio : Di Maio paragona l’atteggiamento di Salvini a quello di Renzi La linea dura di Matteo Salvini contro la Sea Watch diventa un nuovo terreno di scontro tra i due alleati di governo. In particolare non sono piaciute al M5s le parole del ministro dell’Interno della Lega sul premier Conte. “Non posso commentare l’arroganza di questo tipo, … Continue reading L’atteggiamento di Salvini è come quello di Renzi a dirlo ...

Matteo Salvini - la mossa per ottenere la benedizione di Donald Trump e diventare premier senza Luigi Di Maio : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono ai ferri corti. Il vicepremier leghista sarebbe pronto alla crisi e a tornare al voto a settembre per candidarsi premier del centrodestra. A darne conferma, riporta La Repubblica in un retroscena, sarebbe la visita a Washington, del leader della Lega. Con ogni pro

Luigi Di Maio - l'ultimo attacco a Matteo Salvini : "Prepotente e supponente - mi sembra Matteo Renzi" : Adesso Luigi Di Maio per attaccare Matteo Salvini tira in ballo persino Matteo Renzi: "C'è molta prepotenza e supponenza. E io non posso commentare una supponenza e un'arroganza di questo tipo, che ricorda Renzi quando gli chiedevano di far dimettere Maria Elena Boschi". Leggi anche: "Roba mai vista

Luigi Di Maio : “Esistono due tribù - onesti e disonesti. Sulle tangenti coinvolti tutti tranne noi” : Luigi Di Maio ha commentato nelle ultime ore le varie discussioni che hanno coinvolto il governo, dai rapporti con Matteo Salvini, alla questione tangenti, all'economia e alla sicurezza. "C'è un'emergenza corruzione e dal M5s non ci si può aspettare che intransigenza", ha chiarito il leader pentastellato. "Spero che dopo il 26 si ricominci a lavorare con un po' di buonsenso", ha poi aggiunto.Continua a leggere