affaritaliani

(Di domenica 19 maggio 2019) "Il Viminale non ha sottovalutato la lettera dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani dell'Onu, soprattuttoluce della competenza e dell'autorevolezza delle Nazioni Unite in materia. Autorevolezza testimoniata da alcuni Paesi membri dell'Onu come Turchia Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : L'Onu ricompatta il Salvimaio 'Siamo alla critica preventiva' - Affaritaliani : Migranti, l'Onu ricompatta il Salvimaio. 'Siamo alla critica preventiva' -