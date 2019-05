L’Onu richiama l’Italia | decreto legge sicurezza bis “viola i diritti dei migranti”

ilfogliettone

(Di domenica 19 maggio 2019) L'Alto commissariato dell'Onu per iumani ha scritto una lettera al governo italiano in cui critica le direttive emanate dal ministero dell'Interno per vietare l'accesso delle navi Ong ai porti italiani e chiede di interrompere l'iter delbis perche' "viola idei migranti". Secondo la missiva indirizzata al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi - e trasmessa anche al ministero dell'Interno "la direttiva puo' incidere in maniera grave suidei migranti, compresi i richiedenti asilo e le vittime - o potenziali - di detenzione arbitraria, tortura, traffico di essere umani e altre gravi violazioni deiumani".L'Alto commissariato, nel documento di 11 pagine firmato dal capo delle procedure speciali, Beatriz Balbin, condanna le direttive alle forze di polizia e alla Difesa del ministro dell'Interno Matteo Salvini per vigilare contro ...

