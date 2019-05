L' offensiva della destra aggressiva e presuntuosa scuota i democratici

huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019) La domanda, piena di costernazione, che si è posta Enzo Bianchi dobbiamo farla nostra: “Come è possibile che un politico oggi, in un comizio elettorale, baci il rosario, invochi i santi patroni d’Europa e affidi l’Italia al Cuore immacolato di Maria per la vittoria del suo partito?”. C’è qualcosa che supera la normalità dello scontro politico e rompe lo schemadialettica democratica.Siamo dinanzi a un tentativo di assorbimento del fattore politico nell’ambito di una pregiudiziale che potremmo definire ieratico-populista. L’appello al voto si colora di misticismo pagano e strumentalizzazione, portando il vecchio rito delle ampolle al dio Po, messo in piedi alla buona dal Bossi indipendentista, su un piano più sofisticato e blasfemo.Con Salvini si sperimenta in modo pericoloso la combinazione di ...

