LIVE Venezia-Trento 52-49 basket | Play-off 2019 in DIRETTA | la Reyer domina il terzo

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Buonasera e benvenuti allatestuale di, gara-1 dei quarti di finale di Serie A: si affrontano la terza e la sesta squadra in termini di punteggio nella regular season passata. Un grande classico ormai tra la squadra lagunare e trentina: dopo la sfida Scudetto 2017 vinta dalla, l’anno scorso in semifinale l’ha spuntata l’Aquilache poi ha perso in finale contro l’Armani Milano. Dopo la sfida pomeridiana che vedrà contro la vincitrice della Coppa Italia, Cremona, contro la neopromossa Alma Trieste, ci sarà la sfida del Palasport Taliercio. Terza sfida dell’anno tra le due compagini, che in campionato hanno espugnato i palazzetti avversari: nella prima sfidahato in quel di(87-64), mentre al ritorno la Dolomiti si è imposta al supplementare per 81-77. Per cui, anche oggi, non è scontata la ...

matteosalvinimi : In diretta dal Senato alla presentazione di un libro molto interessante di Carlo Nordio, ex procuratore di Venezia.… - zazoomblog : LIVE Venezia-Trento 0-0 basket Play-off 2019 in DIRETTA: al Pala Taliercio va in scena gara-1 di un grande classico… - zazoomblog : LIVE Venezia-Trento 28-31 basket Play-off 2019 in DIRETTA: la Reyer recupera il punteggio ma l’Aquila è avanti all’… -