LIVE Konta-Pliskova 0-3 | Finale femminile Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA | break

(Di domenica 19 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra Karolinae Johanna, valida per ladel torneo WTA Premier 5 di Roma di tennis: il match tra la ceca e la britannica scatterà alle ore 13.00. Sulla terra battuta capitolina le due tenniste si giocano il titolo! Il Centrale del Foro Italico sarà teatro della settima sfida tra le due giocatrici: comanda la ceca, con 5 vittorie ad 1. L’ultima vittoria risale al 2017 ad Eastbourne, mentre l’unico successo della nativa di Sydney è arrivato a Pechino nel 2016. L’ex numero 1 al mondo ha perso due set sin qui: dopo aver battuto agevolmente la Tomljianovic, ha faticato contro Sofia Kenin, per poi surclassare Vika Azarenka in uno dei match più spettacolari del torneo. In semi, contro Maria Sakkari, la ceca ha dimostrato di essere tornata su ottimilli: la classe ’92 infatti, da ...

