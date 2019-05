LIVE Italia-Olanda | Finale Europei Under17 in DIRETTA | gli azzurrini si giocano il trofeo!

LIVE Nadal-Djokovic - Finale Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : l’atto conclusivo più atteso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, valida per la finalissima del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra il greco e l’iberico scatterà non prima delle ore 16.00. Sulla terra battuta romana i due si giocheranno un posto nell’albo d’oro della competizione. Il numero uno contro il numero due: ecco la Finale che tutti volevano e che tutti si aspettavano. ...

LIVE Moto3 - GP Francia 2019 in DIRETTA : tra poco la gara - italiani a caccia della vittoria! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Francia 2019 della Moto3. Sullo storico e splendido circuito di Le Mans la classe più leggera è pronta per il suo quinto appuntamento di un campionato quanto mai combattuto e imprevedibile. La giornata sulla pista della Sarthe, dove tra circa un mese si correrà la celebre 24 Ore di Le Mans, prenderà il via alle ore 8.40 con il warm-up, gli ultimi 20 minuti a disposizione ...

LIVE Konta-Pliskova - Finale femminile Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Karolina Pliskova e Johanna Konta, valida per la Finale del torneo WTA Premier 5 di Roma di tennis: il match tra la ceca e la britannica scatterà alle ore 13.00. Sulla terra battuta capitolina le due tenniste si giocano il titolo! Il Centrale del Foro Italico sarà teatro della settima sfida tra le due giocatrici: comanda la ceca, con 5 vittorie ad 1. L’ultima vittoria risale ...

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 19 maggio - l’Italia schiera Assunta Cennamo nell’ultima giornata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Mondiali di Taekwondo 2019, in scena a Manchester (Gran Bretagna). Lo spettacolo della rassegna iridata non ha deluso le aspettative e la spedizione azzurra ha recitato un ruolo da assoluta protagonista grazie alla splendida medaglia d’oro conquistata da Simone Alessio (-74 kg), che ha regalato al movimento italiano il primo titolo iridato della propria storia. Con ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Nona tappa Riccione-San Marino in DIRETTA : orari - startlist cronometro - programma - tv e streaming : Oggi (domenica 19 maggio) è il tempo della Nona tappa del Giro d’Italia 2019. Parlare di tempo è quanto mai appropriato, visto quella cui si assisterà: una cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino. Il primo vero esame di questa edizione della Corsa Rosa, con i favoriti che saranno chiamati ad una prova convincente per continuare il proprio percorso verso il successo finale. Una stage che prevede un andamento leggermente ...

LIVE Eurovision Song Contest 2019 in DIRETTA : Mahmood con “Soldi” manda in visibilio Tel Aviv!!! Grande esibizione per l’Italia!!! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’Eurovision Song Contest: a Tel Aviv, in Israele il concorso canoro continentale vive l’ultimo atto e l’Italia, DIRETTAmente in finale, schiera Mahmood, che canterà “Soldi”, il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Arrivano dalla prima semifinale Grecia, Bielorussia, Serbia, Cipro, Estonia, Repubblica Ceca, Australia, Islanda, San Marino ...

LIVE Italia-Norvegia 1-6 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli scandinavi scappano via : Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Norvegia, sesto appuntamento per gli azzurri ai Mondiali di hockey su ghiaccio che si stanno disputando a Bratislava (Slovacchia). La nostra Nazionale, dopo le pesanti sconfitte contro la Svizzera (0-9) e contro la Svezia (0-8), ha dato segnali di ripresa contro la Lettonia, al termine di un match perso comunque 3-0, per poi subire altri due passivi pesanti per mano di Russia (0-10) ...

