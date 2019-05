LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : ultimo giro - Brooks Koepka per il quarto Major - Francesco Molinari per chiudere bene : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto e ultimo giro del PGA Championship 2019. Si decide oggi il secondo vincitore di Major dell’anno, che sarà certamente diverso dal primo, dal momento che Tiger Woods, vincitore del Masters di Augusta, è stato tagliato dopo il secondo giro. Tutto fa pensare che il trionfatore di quest’anno possa essere lo stesso di quello passato: Brooks Koepka, che dopo due giornate da alieno ...

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : secondo giro - Koepka e Molinari in serata - Spieth rincorre - sprofonda Lee. Score altissimi : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo giro del PGA Championship 2019, secondo Major dell’anno in materia di Golf, che si disputa sul Black Course di Bethpage Black. Dopo il primo giro al comando c’è il vincitore dello scorso anno, Brooks Koepka: il ventinovenne della Florida è riuscito a chiudere in 63 colpi, 7 sotto il par, con un ritmo retto solo dal neozelandese Danny Lee (nato in Corea del Sud, a Incheon, ma a ...

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : 1° giro - partiti Francesco Molinari e Tiger Woods! : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo giro del PGA Championship 2019 a Bethpage Black, secondo Major di quest’annata di Golf. Per la prima volta il mitico, difficile e temuto Black Course ospita questo torneo, che è stato spostato da agosto a maggio per farlo coincidere con la settimana che precede il Memorial Day negli Stati Uniti. Questo cambiamento ha reso gli US Open il terzo Major e l’Open Championship il quarto. ...

Golf : derby LIVErpool-Everton su green : ANSA, - ROMA, 02 MAG - Nella Pro-Am show del British Masters, 9-12 maggio, derby sul green tra ex bandiere di Liverpool ed Everton, con l' "intrusione" di altri fuoriclasse inglesi come Alan Shearer. ...

LIVE Golf - Masters Augusta 2019 in DIRETTA : Tiger Woods Green Jacket 14 anni dopo! 5° Molinari : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto e ultimo giro dell’Augusta Masters 2019, primo Major della stagione Golfistica che si svolge come da tradizione presso il National Golf Club di Augusta, in Georgia (Stati Uniti). L’appuntamento è doppiamente imperdibile per la presenza in testa alla classifica di Francesco Molinari. Il giocatore italiano ha dimostrato una condizione straordinaria sino a questo momento, ...

Golf - Masters LIVE : Cantlay supera Molinari - 3° con Woods : BUCA 13 - Patrick Cantlay si prende il comando scendendo a -12 con un eagle alla buca 15. Il 27enne statunitense sta facendo un ultimo giro clamoroso: ad ora è 6 colpi sotto il par. Schauffle lo ...