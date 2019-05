LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2019 in DIRETTA : Finali di Specialità - Milena Baldassarri a caccia delle medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità degli Europei 2019 di Ginnastica ritmica, oggi si chiude la rassegna continentale a Baku (Azerbaijan) e si assegnano le medaglie per le individualiste seniores. L’Italia si affida totalmente a Milena Baldassarri che andrà a caccia dell’impresa alla palla e con il nastro, la romagnola ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco: la 17enne ha conquistato ...

LIVE Ginnastica artistica - Serie A : Finale in DIRETTA : Fate : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, al Mandela Forum di Firenze andrà in scena la terza tappa del massimo campionato italiano a squadre: nel capoluogo toscano si assegnano gli scudetti e si definiranno le retrocessioni in cadetteria. Si preannuncia grande spettacolo per l’ultima gara prima della lunga estate che condurrà ai Mondiali, si torna in pedana dopo gli Europei di ...

LIVE Ginnastica artistica - Serie A : Finale in DIRETTA : Giorgia Villa e Alice D’Amato show tra volteggio e staggi - over 15! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, al Mandela Forum di Firenze andrà in scena la terza tappa del massimo campionato italiano a squadre: nel capoluogo toscano si assegnano gli scudetti e si definiranno le retrocessioni in cadetteria. Si preannuncia grande spettacolo per l’ultima gara prima della lunga estate che condurrà ai Mondiali, si torna in pedana dopo gli Europei di ...

LIVE Ginnastica artistica - Serie A : Finale in DIRETTA. Brixia per lo scudetto - le Fate e le big italiane vogliono brillare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, al Mandela Forum di Firenze andrà in scena la terza tappa del massimo campionato italiano a squadre: nel capoluogo toscano si assegnano gli scudetti e si definiranno le retrocessioni in cadetteria. Si preannuncia grande spettacolo per l’ultima gara prima della lunga estate che condurrà ai Mondiali, si torna in pedana dopo gli Europei di ...

LIVE Ginnastica artistica - Europei in DIRETTA : Giorgia Villa cade due volte - addio medaglia. Macchini quarto alla sbarra : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Ginnastica artistica che si concludono proprio oggi alla Netto Arena di Stettino (Polonia), sono in programma le ultime Finali di Specialità e verranno messi in palio cinque titoli: trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele e sbarra per gli uomini, Si preannuncia grande spettacolo con un ricco pomeriggio tutto da vivere, l’Italia si gioca le ultime carte e vuole ...

LIVE Ginnastica artistica - Europei in DIRETTA : Giorgia Villa cade due volte - addio medaglia. Bartolini sesto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Ginnastica artistica che si concludono proprio oggi alla Netto Arena di Stettino (Polonia), sono in programma le ultime Finali di Specialità e verranno messi in palio cinque titoli: trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele e sbarra per gli uomini, Si preannuncia grande spettacolo con un ricco pomeriggio tutto da vivere, l’Italia si gioca le ultime carte e vuole ...

LIVE Ginnastica artistica - Europei 2019 in DIRETTA : finali di specialità - Asia D’Amato e Marco Lodadio a caccia del podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali di specialità degli Europei 2019 di Ginnastica artistica, oggi alla Netto Arena di Stettino (Polonia) si assegnano cinque titoli. L’Italia sarà grande protagonista, presente in tutti gli atti conclusivi a parte quello al cavallo con maniglie: l’obiettivo sarà ovviamente quello di conquistare delle medaglie e di spezzare un digiuno che perdura dal 2015. Riflettori puntati su Marco ...

LIVE Ginnastica artistica - Europei 2019 : Finale all-around in DIRETTA. De Jesus si tinge d’oro - Alice d’Amato quarta - Giorgia Villa sesta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile degli Europei 2019 di Ginnastica artistica, alla Netto Arena di Stettino (Polonia) si assegneranno le medaglie nel concorso generale e si incoronerà la nuova Reginetta del Vecchio Continente. Si preannuncia grande spettacolo sui quattro attrezzi, la russa Angelina Melnikova e la francese Melanie De Jesus Dos Santos dovrebbero duellare per la medaglia d’oro ma la ...

LIVE Ginnastica artistica - Europei 2019 : Finale all-around in DIRETTA. Alice d’Amato si gioca una medaglia! Giorgia Villa fuori dai giochi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile degli Europei 2019 di Ginnastica artistica, alla Netto Arena di Stettino (Polonia) si assegneranno le medaglie nel concorso generale e si incoronerà la nuova Reginetta del Vecchio Continente. Si preannuncia grande spettacolo sui quattro attrezzi, la russa Angelina Melnikova e la francese Melanie De Jesus Dos Santos dovrebbero duellare per la medaglia d’oro ma la ...

LIVE Ginnastica artistica - Europei 2019 : Finale all-around in DIRETTA. Alice d’Amato terza dopo una rotazione - Giorgia Villa deve rimontare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile degli Europei 2019 di Ginnastica artistica, alla Netto Arena di Stettino (Polonia) si assegneranno le medaglie nel concorso generale e si incoronerà la nuova Reginetta del Vecchio Continente. Si preannuncia grande spettacolo sui quattro attrezzi, la russa Angelina Melnikova e la francese Melanie De Jesus Dos Santos dovrebbero duellare per la medaglia d’oro ma la ...

LIVE Ginnastica artistica - Europei 2019 : finale all-around maschile in DIRETTA. Dalaloyan-Nagornyy - sfida per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale all-around maschile degli Europei 2019 di Ginnastica artistica, alla Netto Arena di Stettino (Polonia) si assegnano le prime medaglie della rassegna continentale. Tutto lascia presagire a una super sfida tra i russi Artur Dalaloyan e Nikita Nagornyy con il Campione del Mondo grande favorito della vigilia. I due sembrano poter fare gara da soli mentre per il terzo gradino del podio tornano in ...

LIVE Ginnastica artistica - Europei 2019 : Finale all-around in DIRETTA. Giorgia Villa e Alice d’Amato per l’impresa - l’Italia si stringe con le Fate : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile degli Europei 2019 di Ginnastica artistica, alla Netto Arena di Stettino (Polonia) si assegneranno le medaglie nel concorso generale e si incoronerà la nuova Reginetta del Vecchio Continente. Si preannuncia grande spettacolo sui quattro attrezzi, la russa Angelina Melnikova e la francese Melanie De Jesus Dos Santos dovrebbero duellare per la medaglia d’oro ma la ...

LIVE Ginnastica artistica - Europei 2019 : finale all-around maschile in DIRETTA. Tutti contro Dalaloyan e Nagornyy - Italia con Mozzato-Edalli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale all-around maschile degli Europei 2019 di Ginnastica artistica, alla Netto Arena di Stettino (Polonia) si assegnano le prime medaglie della rassegna continentale. Tutto lascia presagire a una super sfida tra i russi Artur Dalaloyan e Nikita Nagornyy con il Campione del Mondo grande favorito della vigilia. I due sembrano poter fare gara da soli mentre per il terzo gradino del podio tornano in ...

LIVE Ginnastica artistica - Europei 2019 in DIRETTA : Italia fantastica! Villa prima alla trave - le gemelle d’Amato strappano 2 finali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Ginnastica artistica, oggi spazio alle qualificazioni femminili: alla Netto Arena di Stettino (Polonia) ci aspetta una giornata davvero molto lunga con ben quattro suddivisioni in programma, ci sarà da divertirsi dalla mattina alla sera per scoprire chi riuscirà a conquistare i pass per le varie finali. Ricordiamo che sono a disposizione 24 posti per l’atto conclusivo ...