ilfogliettone

(Di domenica 19 maggio 2019) L'Empoli continua a vincere e a stupire. Terzo successo consecutivo della squadra di Andreazzoli cheil4-1 e guadagna tre punti fondamentali in chiave. I toscani scavalcano il Genoa e si portano a 38 punti, al momento fuori dalla zona retrocessione. Per ladei toscani sara' decisiva l'ultima giornata a Milano contro l'Inter che se vince a Napoli potrebbe gia' essere qualificata per la Champions. Ma per la permanenza in serie A, lae' aperta, con Fiorentina, Bologna (a cui bastera' un punto domani sera in casa della Lazio per essere gia' salvo) e Udinese a 40 punti che ancora rischiano. Ilvede allontanarsi quasi definitivamente l'Europa: la squadra di Mazzarri resta 60 punti, tre in meno la Roma, due in meno del Milan che pero' deve ancora giocare con il Frosinone. All'inizio del primo tempo l'Empoli protesta per un episodio da Var, ...

ilfogliettone : L'Empoli travolge il Torino, per salvezza ora è bagarre - - Fprime86 : RT @sportnotizie24: #SerieA, l'#Empoli travolge il #Torino e scavalca il #Genoa: #Fiorentina ko a #Parma e non ancora salva #EmpoliTorino #… - SiamoPartenopei : SERIE A - L'Empoli travolge il Torino e supera il Genoa! Fiorentina a picco, Parma salvo -