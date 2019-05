Le terre del monsone e la siccità

terremoto - il Tar : “Legittimo l’uso delle risorse per la promozione turistica” : E’ pienamente legittima la delibera della Regione Marche che assegna risorse Ue non solo al recupero e miglioramento del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dal sisma, ma anche ad iniziative di valorizzazione turistica. Lo ha stabilito il Tar delle Marche che ha respinto nel merito il ricorso presentato da alcuni Comitati dell’area terremotata contro la Regione per la sospensione e annullamento del provvedimento ...

#CiaoDarwin 8 – terre desolate : la nuova edizione del varietà “evoluzionistico” con Paolo Bonolis. : Nella prima serata di Canale 5 sta per tornare l’appuntamento con la Westpoint Catodica di Ciao Darwin, il varietà ideato e condotto da Paolo Bonolis con la complicità del fido Luca Laurenti che ironizza sulle teorie evoluzionistiche mettendo in scena un’eterna contrapposizione fra categorie antitetiche. A vent’anni e qualche mese dalla primissima edizione (datata 3 ottobre 1998) e a tre anni dall’ultima fortunatissima ...

Giro d’Italia - torna il sole nella tappa di L’Aquila e la corsa “esplode” sulle strade del terremoto [FOTO] : Il Giro d’Italia torna sulle strade del terremoto di L’Aquila oggi nella 7ª tappa della corsa rosa: è tornato a splendere il sole dopo tanti giorni di freddo e pioggia, e la corsa è letteralmente esplosa: i corridori hanno percorso i primi 110km di gara ad una velocità folle (media vicina ai 50km/h), tanto che si sono ritirati Laurens De Plus e Fernando Gaviria. Il Giro perde così un altro grande protagonista per le volate di gruppo ...

terremoto e tsunami a Messina : simulato un intervento di salvataggio nelle acque dello Stretto [GALLERY] : A Messina si svolgono oggi le esercitazioni di Protezione Civile organizzate per la Settimana della Sicurezza. nelle acque dello Stretto stamattina è stata effettuata una simulazione marittima complessa chiamata “Airsubsarex e Pollex Me/2019“. La maxi esercitazione di Protezione Civile odierna prevede la simulazione di un Terremoto di magnitudo 6.3 Richter con successiva onda di maremoto lungo le coste del territorio comunale. Nel corso ...

I terremotati scendono in piazza : “Nessuna promessa del governo è stata mantenuta” : Domani, sabato 18 maggio, i terremotati del Centro Italia protesteranno a Montecitorio contro l'immobilismo del governo sulla ricostruzione: "Siamo 'congelati', nonostante le roboanti rassicurazioni in campagna elettorale da parte di tutti i leader che sono venuti nel cratere. Oggi noi consideriamo quelle promesse tradite e quei comizi non degli impegni assunti, ma delle passerelle elettorali".

La Luna si sta restringendo ed e' scossa da terremoti. Lo studio dell'Universita' del Maryland. : La Luna si sta progressivamente restringendo ed è scossa da terremoti. E' quanto rivela uno studio realizzato dall'Università del Maryland (Stati Uniti), pubblicata sulla rivista Nature...

terremoto : ad Amatrice inaugurata una nuova sede della biblioteca digitale donata da Amazon : E’ stata inaugurata oggi la nuova sede della biblioteca digitale di Amatrice, donata da Amazon alla città poco più di un anno fa. La struttura ha trovato una nuova casa, al Centro di Formazione Professionale, e si è arricchita di ulteriori servizi e dispositivi per offrire ancora più accesso alla lettura e al mondo digitale. Ambasciatrice speciale dell’evento inaugurale è stata la conduttrice e artista Fiore Manni, che ha coinvolto ...

Matteo Salvini - la bomba Rixi dopo le europee. "Nel M5s sono già pronti" - la data del terremoto di governo : Questione morale, atto secondo. Il Movimento 5 Stelle scalda i motori e fissa la data, 30 maggio, per ripartire all'attacco della Lega. dopo il caso Armando Siri, rischia di esplodere quello di un altro fedelissimo di Matteo Salvini, il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi. Uomo-chiave del

terremoto Centro Italia - Pirozzi : “Purtroppo il governo del cambiamento non l’ho visto” : Sergio Pirozzi, consigliere Regione Lazio e Presidente Commissione grandi rischi, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulla ricostruzione di Amatrice Pirozzi ha dichiarato: “Quando una squadra sta per retrocedere, un presidente sceglie l’allenatore migliore per quel campionato. Invece in questo ...

Amatrice - quel parco della speranza dove l'arte cura le ferite del terremoto : Alessandra Benignetti Il parco giochi "Padre Minozzi" di Amatrice - Foto di Prisca Tozzi Ad un anno dall'inaugurazione del parco giochi "Padre Minozzi" arriva l'appello dell'Associazione Concessionari di Giochi Pubblici: "Non spegnete i riflettori su Amatrice" I nomi di battesimo delle 249 vittime del sisma del 24 agosto del 2016 impresse sulle tessere colorate saldate tra loro a formare un puzzle rappresentano la forza di ...

Giro d’Italia 2019 : Primoz Roglic fortunato e… bravo. Lo sloveno rimane nella parte alta del gruppo e guadagna terreno : Che lucidità pazzesca da parte di Primoz Roglic. Tutti si aspettavano la maglia rosa davanti, e così è stato. Sesto al traguardo, lo sloveno non ha neanche sfruttato la sua Jumbo-Visma che lo ha protetto e lanciato nel finale senza troppi problemi. Al contempo però, deve quasi “ringraziare” la caduta che ha rallentato i big nel finale. Da vero leader della corsa non si fa trovare impreparato mettendosi tra le prime posizioni del ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Orbetello-Frascati) : Carapaz si aggiudica la tappa - Roglic guadagna terreno sugli altri big : L’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) si aggiudica a sorpresa la quarta tappa del Giro d’Italia 2019 regolando allo sprint l’australiano Caleb Ewan e l’italiano Diego Ulissi al termine di una frazione condizionata da una serie di cadute potenzialmente determinanti anche per la classifica generale. La maglia rosa Primoz Roglic ha guadagnato 16″ rispetto ad altri uomini di classifica come il nostro Vincenzo Nibali, ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 7 - 5 al largo della Papua Nuova Guinea : Poco prima delle 15 (ora italiana) c’è stato un terremoto di magnitudo 7,5 al largo della Papua Nuova Guinea: l’epicentro è stato 45 chilometri a nord est della città di Kokopo, con ipocentro a dieci chilometri di profondità. Vista l’intensità

terremoto del 6 aprile 2009 - analisi INGV : il rilievo del danno con qualche considerazione sul futuro : Il Terremoto nell’aquilano del 6 aprile 2009 ha avuto una intensità epicentrale compresa tra il IX e il X grado della scala MCS: questo vuol dire che “le località più danneggiate, in questo caso Onna e Castelnuovo, hanno subito danni gravissimi e crolli a più della metà degli edifici. Il Terremoto è anche conosciuto semplicemente come Terremoto dell’Aquila, in quanto dopo un secolo, è stata colpita in Italia una città importante, con ...