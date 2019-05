L’amante 85enne della nonna è troppo focoso | i figli della donna lo denunciano è

baritalianews

(Di domenica 19 maggio 2019) Il signore in questione ha la bella età di 85 anni ma nessuna voglia di farsi definire “vecchio”. Infatti frequenta le balere, dove si scatena sulle piste da ballo come un giovanotto. Inoltre ama molto la compagnia femminile: in particolar modo, un paio di anni fa si è preso una sbandata per una sua affascinante coetanea con la quale ha cominciato a fare coppia fissa nelle serate di liscio. La storia di questo attempato amante ha luogo a Valconca, ridente cittadina in provincia di Rimini dove la gioia di vivere è quasi un marchio di fabbrica. Purperò la “gioia” del nostro amicosi è dimostrata essere un po’ eccessiva, al punto che la sua vicenda – che sembra invece uscita da uno dei migliori filmcommedia all’italiana – è finita sul tavolo del procuratore di Rimini che ora dovrà decidere in merito. Ideldell’uomo hanno infatti deciso ...