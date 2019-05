L’addio di Pellissier al Chievo | brividi al momento della sostituzione FOTO

Sergio Pellissier - la fine di un’era. Annunciato L’addio al calcio giocato : Sergio Pellissier, la fine di un’era. Annunciato l’addio al calcio giocato “È arrivato il momento di dire basta. Non volevo più sentirmi dire da mio figlio: “Papà ma cosa vengo a fare se non giochi?”. È una cosa difficile da affrontare per chi come me vuole lottare e farsi valere. L’età ormai non mi permette di avere continuità, quindi è giusto lasciare”. Finisce così, dopo oltre 23 anni di carriera, il romanzo ...